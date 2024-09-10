Şehidin Adı, Dün Doğan Oğluna Verildi

Tunceli'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 34 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi. Şehidin dün dünyaya gelen erkek bebeğine 'Orhan Kağan' adı verildi.