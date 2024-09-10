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Şehidin Adı, Dün Doğan Oğluna Verildi

Şehidin Adı, Dün Doğan Oğluna Verildi

Şehit Isparta
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 08:31

Tunceli'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 34 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi. Şehidin dün dünyaya gelen erkek bebeğine 'Orhan Kağan' adı verildi.

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Cenazeye şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, babası Osman Sacit Büyükçaylı, kız kardeşi Gizem Büyükçaylı ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cenazeye şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, babası Osman Sacit Büyükçaylı, kız kardeşi Gizem Büyükçaylı ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Namaz sonrası Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi şehitliğe götürüldü ve toprağa verildi.

Namaz sonrası Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi şehitliğe götürüldü ve toprağa verildi.

Dün Balıkesir'de doğum yaparak dünyaya bir erkek bebek getiren şehidin eşi Gizem Büyükçaylı ise doktorunun uygun görmemesi nedeniyle cenazeye katılamadı

Dün Balıkesir'de doğum yaparak dünyaya bir erkek bebek getiren şehidin eşi Gizem Büyükçaylı ise doktorunun uygun görmemesi nedeniyle cenazeye katılamadı

. Şehidin dün doğan bebeğine ise 'Orhan Kağan' adı verildi.

. Şehidin dün doğan bebeğine ise 'Orhan Kağan' adı verildi.

İşte o anlar:

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