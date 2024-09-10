Şehidin Adı, Dün Doğan Oğluna Verildi
Şehidin Adı, Dün Doğan Oğluna Verildi
Tunceli'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 34 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi. Şehidin dün dünyaya gelen erkek bebeğine 'Orhan Kağan' adı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cenazeye şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, babası Osman Sacit Büyükçaylı, kız kardeşi Gizem Büyükçaylı ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Namaz sonrası Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi şehitliğe götürüldü ve toprağa verildi.
Dün Balıkesir'de doğum yaparak dünyaya bir erkek bebek getiren şehidin eşi Gizem Büyükçaylı ise doktorunun uygun görmemesi nedeniyle cenazeye katılamadı
. Şehidin dün doğan bebeğine ise 'Orhan Kağan' adı verildi.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın