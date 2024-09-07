Narin'in Arkadaşları Okula Başlıyor! İşte Narin'in DNA’sının Çıktığı O Araç: Aracın Koltukları Söküldü
Narin'in Arkadaşları Okula Başlıyor! İşte Narin'in DNA’sının Çıktığı O Araç: Aracın Koltukları Söküldü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 18 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, amcanın arabasında detaylı inceleme başlatıldı. Sabah'ın haberine göre, Ankara'dan gelen profesyonel ekip ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), jandarma tutanağında ortaya çıkan 12 dakikanın sırrı araştırıyor.
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Narin Güran, 21 Ağustos günü Kur'an kursundan çıktıktan sonra evinden ayrılan Narin'den bir daha haber alınamadı.
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Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narin'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürerken, şüpheli amca Salim Güran'ın aracının ön koltuğu sökülerek incelemeye alındı.
Tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın ifadesinde, sır 12 dakika ile ilgili, Narin'in kaybolmasından 10 dakika sonra köyde şüpheli bir aracın görülmesi üzerine hızla olay yerine gittiğini ancak söz konusu yerde eski muhtarın çocuklarının araba kullandığını gördüğünü iddia etti.
Narin'e ait DNA örneklerinin çıktığı amca Salim Güran'ın aracının ön koltuğu sökülerek, detaylı incelenmesi amacıyla Van'da bulunan jandarma kriminal laboratuarına götürüldüğü öğrenildi. Ekipler, bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresini 8 kez aradı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlamadı.
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Narin Güran'ın DNA'sının çıktığı aracı SABAH ilk kez görüntüledi.
Öte yandan Narin'in arkadaşları pazartesi günü okula başlayacak. Arkadaşlarının bu durumdan en az etkilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri çalışma yaptı.
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