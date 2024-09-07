Ortalık Karıştı: Sezgin Baran Korkmaz'dan İddia: Süleyman Soylu, Kimin "60 Milyon Dolar Borcunu Sil" Dedi?
Ortalık Karıştı: Sezgin Baran Korkmaz'dan İddia: Süleyman Soylu, Kimin "60 Milyon Dolar Borcunu Sil" Dedi?
Gazeteci Fatih Altaylı'nın youtube kanalına katılan Sezgin Baran Korkmaz, milletvekili olduktan sonra gündemden uzaklaşan ve sessiz kalmayı tercih eden Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Korkmaz, 'İnan Kıraç'a hacze gideceğimi söyledim. Bakan Süleyman Soylu, 'Bu devlet meselesi İnan Kıraç'ın borcunu sileceksin' dedi. Ben de tamam deyip hiçbir şey demeden ayrıldım' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz, Fatih Altaylı’nın programına katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 3 saat süren programda hakkındaki iddialara yanıt veren Korkmaz, İnan Kıraç’dan alacağı 60 milyon dolar için harekete geçtiğinde karşılaştığı engelleri anlattı. Korkmaz, ''Kıraça Holding’in yüzde 45 hissesi, Nahum ailesindeydi. İnan Kıraç ile Nahum ailesi arasında sorun vardı. İnan Kıraç, Nahum ailesi ile anlaşamadığını, benim dışarıdan bir kişi olarak Nahum ailesindeki hisseleri almamı, daha sonra o hisseleri benden alacağını söyledi. Ben de kabul ettim. Nahum ailesi ile görüştüm. Kıraça Holding’in yüzde 45 hissesini 60 milyon dolara aldım. Daha sonra İnan Kıraç’tan paramı istedim ama kendisi buna yanaşmadı.'' dedi.
İnan Kıraç hakkında ihtiyati haciz kararı aldırdığını ve kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet ettiklerini söyleyen Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: ''Bunun üzerine İnan Kıraç, Sayın Tayyip Erdoğan’a gidip Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine çökmeye çalıştığını anlatmış ve Erdoğan da dosyayı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e vermiş. Abdülhamit Gül, dosyayı inceletmiş ve Erdoğan’a dosyanın ticari bir alacak verecek meselesi olduğunu belirtmiş. Daha sonra birileri Erdoğan’a bu işin içinde çökme meselesi olduğunu söyleyerek, bu işin İçişleri Bakanı’nın görevine girdiğini söylemiş ve Erdoğan dosyayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya vermiş.''
Olaya AK Partili Süleyman Soylu'nun da dahil olduğunu kaydeden Korkmaz, şunları söyledi: ''Bunun üzerine Soylu, beni Ankara’daki makamına davet etti. Gittiğimde, hukuken haklı olduğumu ihtiyati haciz kararı aldığımı, İnan Kıraç’a hacze gideceğimi söyledim. Bakan Soylu bu borcu silmem gerektiğini ve hisseleri bedelsiz şekilde İnan Kıraç’a vermem gerektiğini bana söyledi. Nedenini sorduğumda bu işin devlet meselesi olduğunu söyledi. Ben, Soylu’ya ‘Kürt olduğum için mi bana böyle davranıyorsunuz’ dediğimde, odadaki bir emniyet müdürü bana karşı çıkıştı. Konuşma farklı yerlere gitti. Ben de bu sefer ‘Ben Trabzonlu olmadığım için mi benimle böyle konuşuyorsunuz’ dedim. Bu sefer emniyet müdürü ayağa kalktı, ben de ayağa kalktım. Gerginlik olunca ben bakanlıktan çıktım. 10 dakika uzaklaştıktan sonra beni bir daha aradılar. Yeniden çağırdılar. Gittiğimde Soylu, ‘Bu devlet meselesi İnan Kıraç’ın borcunu sileceksin’ dedi. Ben de 'tamam' deyip hiçbir şey demeden ayrıldım. Sonra Ankara’da devlette etkin birini aradım, bu konunun devletle alakasını öğrenmek istedim.''
''Ben, İnan Kıraç’a çökmeye çalışmadım, İnan Kıraç bana çökmeye çalıştı'' diyen Korkmaz, ''O ise bunun devletle ilgili olmadığını, Soylu’nun Erdoğan’a ve Kıraç’a şirin gözükmek için işgüzarlık yaptığını söyledi. Daha sonra beni biri daha aradı, ‘Seni Ankara’da ezdiler mi’ dedi. Ben de ‘nasıl yani’ dediğimde, ‘Soylu, görüntülü olarak İnan Kıraç’ı aradı, olayı böyle anlattı’ dedi. Hatta İnan Kıraç’ı İnan Kıraç yönetmiyor. Kendisine vasi atanması lazım. Kendi kızıyla yaşadığı sorunların arkasında da bu var. İnan Kıraç üzerinden İpek Kıraç’a da çökmek istiyorlar" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o açıklamalar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın