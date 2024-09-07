Ortalık Karıştı: Sezgin Baran Korkmaz'dan İddia: Süleyman Soylu, Kimin "60 Milyon Dolar Borcunu Sil" Dedi?

Gazeteci Fatih Altaylı'nın youtube kanalına katılan Sezgin Baran Korkmaz, milletvekili olduktan sonra gündemden uzaklaşan ve sessiz kalmayı tercih eden Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Korkmaz, 'İnan Kıraç'a hacze gideceğimi söyledim. Bakan Süleyman Soylu, 'Bu devlet meselesi İnan Kıraç'ın borcunu sileceksin' dedi. Ben de tamam deyip hiçbir şey demeden ayrıldım' dedi.