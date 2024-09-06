Narin İçin İhbar Geldi: Herkes O Bölgeye Odaklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 17 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yeni bir ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi’nde yoğunlaştıdı.