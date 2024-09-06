Narin İçin İhbar Geldi: Herkes O Bölgeye Odaklandı
Narin İçin İhbar Geldi: Herkes O Bölgeye Odaklandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 17 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yeni bir ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi’nde yoğunlaştıdı.
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Türkiye bu olayı konuşuyor. 17 gündür her yerde aranan Narin Güran soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 17 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin için başlatılan arama çalışmaları tüm hızla devam ediyor.
Kayıp Narin'i arayan ekipler, gelen ihbar üzerine çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı.
Suya giren 5 dalgıç, ellerindeki çubuklarla derenin dibinde ve dere yatağında inceleme yaptı.
Ekiplere iz takip köpekleri de eşlik etti. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.
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