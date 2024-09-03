Narin Henüz Bulunamadı! Fatih Altaylı, “İşin Daha Vahim Tarafı Var” Diyerek 'Antalya’ Detayını Anlattı
Narin Henüz Bulunamadı! Fatih Altaylı, “İşin Daha Vahim Tarafı Var” Diyerek 'Antalya’ Detayını Anlattı
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve hala bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası S.G. tutuklandı. Bu olay sonrası kayıp çocuklar konusu yeniden gündeme geldi. Kayıp çocuklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye’de son 8 yılda kaybolan çocukların sayısını açıkladı. Kayıp çocuk sıralamasının zirvesindeki il ise herkesi şaşırttı.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 14 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin için başlatılan arama çalışmaları tüm hızla devam ediyor.
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İşte bu olay sonrası gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye’de kaybolan çocuklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altaylı, henüz bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin “Narin’in kaybolmasıyla ilgili haberlere evde eşim ve ben bu konuya çok takıntılıyız. Bu çocuklar söz konusu olduğunda ben hakikaten dayanamıyorum. İşte eşim bana sorduğunda ne diye ben dedim ki ‘benim oradan aldığım bilgiye göre amcası baş şüpheli gibi duruyor’ demiştim eşime fakat daha sonra ibre amcadan uzaklaşıp kardeşleri ailenin diğer fertlerine doğru gitti fakat sonra yeniden amcaya döndü. Ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Muhtemelen de öğrenemeyeceğiniz. Bu gibi konularda mahalle halkı ve orada yaşayanlar epey bir şey biliyorlar ama pek konuşamıyorlar” dedi.
Altaylı, Narin Güran hakkında yaptığı açıklama sonrası kaybolan çocuklara ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı. Fatih Altaylı, ''İşin daha vahim tarafı şu. Keşke tek bir Narin olsa Türkiye'de o kadar fazla çocuk kayboluyor ki inanamazsınız! Bu vereceğim rakamlar aslında devletin resmi sayıları da bir yandan açık kaynaklardan edinebildiğimiz bilgilere göre Türkiye'de son 8 yılda kaybolan çocuk sayısı yaklaşık 100 bin, 98-99 bin civarında…'' diyerek acı tabloyu açıkladı.
Yılda 10 binden fazla çocuğun kaybolduğuna dikkat çeken Altaylı, sözlerine şöyle devam etti: ''Yani yılda 10 binden fazla çocuk Türkiye'de kayboluyor; devletin resmi rakamlarına göre 10 binden fazla… Ayda kaybolan çocuk sayısı yine devletin resmi istatistik verilerine göre bin ila bin 200 arasında inanabiliyor musun! Biz Narin’den bahsediyoruz ama binlerce çocuk kayboluyor. Kaçırılıyor mu, öldürülüyor mu, yurt dışına mı götürülüyor, içeride mi kayboluyor, organ mafyası mı? Bunların hiçbiriyle de ilgili ortalıkta somut bir bilgimiz yok ama bunlar açıklanmış açık kaynaklarda haber olmuş sayılar.''
''İlk sırada Antalya var, ikinci sırada Diyarbakır'' diyen Fatih Altaylı, ''İlk sırada neresi var İstanbul diyeceğimi düşüneceksiniz muhtemelen nüfus oranında ama değil! En fazla çocuk kaybolan il yine açık kaynaklardaki bilgilere göre Antalya, ikinci sırada Diyarbakır var, üçüncü sırada Gaziantep var, dördüncü sırada İstanbul var. Belki İstanbul daha fazla ama kayda girmiyor onları bilmiyoruz'' dedi.
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Narin'in kaybolan çocuklardan sadece biri olduğunu vurgulayan Altaylı, son olarak şunları söyledi: ''Ama kayıtlara giren üzerinde konuşulan ve bu bilgiler açık kaynaklardan bulunabilen bilgiler ayda bin ila 1200 arası çocuk kayboluyor Türkiye'de. Dehşet verici bir şey! Bunların bir kısmını duyuyoruz bir kısmını duymuyoruz. Bunların sonra bulunan var mı, bulunmuyor mu, ne kadarı bulunuyor falan onları da çok net bilmiyoruz. Çünkü Türkiye doğrusu çok veriye dayalı bir ülke değil ne yazık ki hala ama durum bu ve Narin bunlardan sadece biri! Narin inşallah yaşıyordur, inşallah bulunur…''
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