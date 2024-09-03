Narin Henüz Bulunamadı! Fatih Altaylı, “İşin Daha Vahim Tarafı Var” Diyerek 'Antalya’ Detayını Anlattı

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve hala bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası S.G. tutuklandı. Bu olay sonrası kayıp çocuklar konusu yeniden gündeme geldi. Kayıp çocuklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye’de son 8 yılda kaybolan çocukların sayısını açıkladı. Kayıp çocuk sıralamasının zirvesindeki il ise herkesi şaşırttı.