11 Gündür Kayıp! Narin'in Amcası Gözaltına Alınmıştı: DNA ile Narin Güran'ın Kıyafetleri Eşleşti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 11 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Bu olay sonrası dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, gözaltına alınan amcası Salim Güran'ın aracındaki DNA örneği ile Narin'in kıyafetlerindeki DNA örneği eşleşti.