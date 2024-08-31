11 Gündür Kayıp! Narin'in Amcası Gözaltına Alınmıştı: DNA ile Narin Güran'ın Kıyafetleri Eşleşti
11 Gündür Kayıp! Narin'in Amcası Gözaltına Alınmıştı: DNA ile Narin Güran'ın Kıyafetleri Eşleşti
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 11 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Bu olay sonrası dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, gözaltına alınan amcası Salim Güran'ın aracındaki DNA örneği ile Narin'in kıyafetlerindeki DNA örneği eşleşti.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran gözaltına alındı. Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırıldı.
DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın ulaştığı bilgilere göre, amcanın kullandığı aracının şoför koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği eşleşti.
Amca Salim Güran'ın telefonunun Narin'in kaybolması sonrası 1 saat boyunca kapalı olduğu, Güran'ın bu yüzden gözaltına alındığı iddia edildi.
İşte gazeteci Alican Uludağ'ın paylaşımı:
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