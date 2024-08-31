Ağabey, Amca Şimdi de Anne: Kayıp Narin Güran’ın Annesi Yeniden İfadeye Çağrıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 11 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Amcadan sonra anne Yüksel Güran da ifadeye çağrıldı.