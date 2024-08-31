Ağabey, Amca Şimdi de Anne: Kayıp Narin Güran’ın Annesi Yeniden İfadeye Çağrıldı
Ağabey, Amca Şimdi de Anne: Kayıp Narin Güran’ın Annesi Yeniden İfadeye Çağrıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 11 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Amcadan sonra anne Yüksel Güran da ifadeye çağrıldı.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı. Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak.
Anne Yüksel Güran da ifadesi alınmak üzere yeniden karakola çağrıldı.
Narin Güran'ın babası Arif Güran, Baba Güran, “Bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Biz bekliyoruz. Oğlum için de öyle dediler. Diş Narin'in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti” dedi.
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