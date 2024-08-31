''Narin Bulundu mu? Narin'in Ailesi Ne Anlattı? Narin Olayında Tüm Gelişmeler''
''Narin Bulundu mu? Narin'in Ailesi Ne Anlattı? Narin Olayında Tüm Gelişmeler''
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 11 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bugüne kadar yaşananları sizler için derledik.
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Tüm Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Her geçen gün Narin ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ancak "Narin yaşıyor mu ya da ne oldu?" sorusunun cevabına henüz ulaşılamadı.
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Herkes Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek habere kilitlendi. Henüz akıllardaki soruların cevabı bulunamamış olsa da Narin'i arama çalışmalarına bugün de aralıksız devam ediliyor. İşte 11 gündür kayıp olan Narin Güran hakkında yaşanan tüm gelişmeler şöyle:
Diyarbakır'ın Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine olay başladı.
Narin Güran, Yüksel-Arif Güran çiftinin 5'i erkek 6 çocuğundan biri. Narin Güran'ın 5 halası, 8 amcası, 5 teyzesi ve 2 dayısı bulunuyor. Akrabalarının bir kısmı mahallede bir kısmı da farklı yerlerde yaşıyor.
Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 550 aracın arandığı, 130 kişinin ifadesine başvurulduğu açıklandı. Toplu taşımalara Narin'in fotoğrafları da asıldı.
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Ancak bu aramalar yapılırken koskoca 8 gün geçti ve hiçbir sonuç alınamadı. Soruşturmanın 8. gününde açıklamalarda bulunan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt aldına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız"dedi. Böylelikle herkesin merak ettiği olaya ilişkin ilk resmi açıklama gelmiş oldu.
Açıklama sonrası soruşturmada ilk kez bir kişi gözaltına alındı. Olayın üzerinden 8 gün geçtikten sonra yaşanan gözaltı dikkat çekti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişinin kayıp kızın 18 yaşındaki ağabeyi E.G., olduğu ortaya çıktı. 8 gündür hiçbir gelişme yaşanmazken, o günden sonra olaylar çok hızlı bir şekilde gelmeye başladı.
Kayıp kızın ağabeyi E.G'nin gözaltına alınması sonrası tüm oklar Güran ailesine çevrildi. Ağabeyin gözaltına alınması nedeni ise herkesi şaşırttı. Kayıp kızın ağabeyi E.G'nin kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Ortaya çıkan ısırık izi meselesi gündemde epeyce konuşuldu. Ancak raporda ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi. Gözaltı süresi uzatılan ağabey ise dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Bu olay sonrası Narin'in annesinin, babasının amcası ve kuzenlerinin çapraz sorguya alındı. Ayrıca Kur'an kursu imamının da ifadesine başvuruldu ve evi arandı.
Bu süreçte ailelerin ifadeleri çelişkili bulundu. Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, gözaltındaki E.G.'nin kendi kendini ısırdığını belirterek, "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi.
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Narin'in amcası Erhan Güran ise E.G.'nin kolundaki ısırık izine ait sonuçların gelinceye kadar gözaltı süresinin uzatıldığını belirterek, "Yeğenim E.G., telefonu yere çarptığı zaman benim yanımdaydı. E.G.'nin kriminal sonucu gelmediği için cuma gününe kadar gözaltı süresi uzatılmıştır. Sonuçlandığı zaman gerekli bilgiler verilecektir. İz, ısırık izidir. Isırık izi İstanbul'a gönderildi. Çocuk şu anda Diyarbakır'da ve gözaltında tutuluyor" diye konuştu.
Acılı anne Yüksel Güran "Narin karşıma çıkarsa Türkiye'nin önünde kızımla çiftetelli oynayacağım" demişti.
10. günde ise Narin Güran için cuma namazı sonrası dualar edildi.
Bugün 11. gün. Soruşturmayı yürüten savcılık, Narin’in tüm aile fertlerinin çapraz sorguya alınmasını istedi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında en son Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı.
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