''Narin Bulundu mu? Narin'in Ailesi Ne Anlattı? Narin Olayında Tüm Gelişmeler''

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 11 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bugüne kadar yaşananları sizler için derledik.