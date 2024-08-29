9 Gündür Narin Aranıyor: Narin Güran'ın 18 Yaşındaki Abisi Hakkında Yeni Gelişme

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 9 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin Narin Güran'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, yapılacak incelemeden sonra ise tekrar Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.