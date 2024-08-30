Son Görüntüleri Ortaya Çıkmıştı: 10 Gündür Aranan Narin İçin Dualar Edildi
Son Görüntüleri Ortaya Çıkmıştı: 10 Gündür Aranan Narin İçin Dualar Edildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 10 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, cuma namazı sonrası Narin'in sağ salim bulunması için dualar edildi.
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10 gündür kayıp olan Narin için bugün de arama çalışmalarına bugün de devam edildi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.
Güran’ın 18 yaşındaki ağabeyi E.G., kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.
Narin’in babası Arif Güran’ın da kıldığı cuma namazı sonrası imam, “Ya Rabb’i bu aileyi daha fazla üzgün bırakma. Sana yalvarıyor sana elimizi açıyoruz, senden yardım diliyoruz. Bizlere bu evladımızı sağ salim bir şekilde nasip eyle, ailesine kavuşmayı nasip eyle ya Yabb’i. O küçük çocuğun masumiyetine onun başına bir şey gelmeden onu kaçıranların da kalbine güzellik nasip eyle. Onları da şaşırt ve yavrumuzu ailesine kavuştur bir an evvel. Duamızı kabul eyle Ya Rabb’i” dedi.
Cuma namazında Narin'in bulunması için dua edildi
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