Son Görüntüleri Ortaya Çıkmıştı: 10 Gündür Aranan Narin İçin Dualar Edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 10 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, cuma namazı sonrası Narin'in sağ salim bulunması için dualar edildi.