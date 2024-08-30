Bu da Oldu: Askerden Kaçtı, İnternet Kafede Askeri Oyun Oynarken Yakalandı
Bu da Oldu: Askerden Kaçtı, İnternet Kafede Askeri Oyun Oynarken Yakalandı
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Bu kadarına da pes dedirten görüntüler Bursa'dan geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) askerlik görevini yerine getiren 25 yaşındaki Erdem Y., askerliğinin bitmesine 25 gün kala 5 gün izin alarak Bursa’ya geldi. İzni bitmesine rağmen KKTC’ye geri dönmeyen asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Polis yaptığı araştırma sonucu Erdem Y.'yi bir internet kafede olduğu ve oyun oynadığını tespit etti. İnternet kafeye müşteri gibi giren polis, Erdem Y.’yi askeri oyun oynarken gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi’ne teslim edildi.
İşte o anlar:
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