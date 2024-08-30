İmamoğlu'dan Ali Erbaş'a Zehir Zemberek Sözler: "Milletin Milli ve Manevi Duygularını Taşıyan Bir İnsan Değil"
İmamoğlu'dan Ali Erbaş'a Zehir Zemberek Sözler: "Milletin Milli ve Manevi Duygularını Taşıyan Bir İnsan Değil"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yine şaşırtmadı ve cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün adını söylemekten kaçındı. Erbaş'ın bu tavrı defalarca tepki çekse de yine devam etmesi dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Erbaş'ı kızdıracak sözler geldi.
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Cuma namazı için Fatih Saraçhane'de bulunan Şehzadebaşı Camii'ne giden Ekrem İmamoğlu, namaz sonrası hutbede Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmemesine isyan etti.
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Ali Erbaş'ı sinirlendirecek açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: "Hutbede Atatürk'ün adı yok. On yıl insanlar savaştı, on yıl. 1912-1922. Yüzyıllardır gerileyen toprakları işgal edilen bir millet ve devlet ilk defa 'dur' dedi. 'Dur' diyen o komutan Mustafa Kemal Atatürk. Kim için bu millet için bu milletin yaşamı için inancı için kültürü için camiisi için ezanı için. Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor. Birilerine yaranıyor, kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin. Hutbede yok. Ne vatanı ne milleti ne bayrağı ne Cumhuriyeti ne de devleti temsil edemez bir Diyanet İşleri Başkanı. Resmen zapt etti, gasp etti, milletin inancını da mahvetti. Allah ıslah etsin onu."
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