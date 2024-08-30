İmamoğlu'dan Ali Erbaş'a Zehir Zemberek Sözler: "Milletin Milli ve Manevi Duygularını Taşıyan Bir İnsan Değil"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yine şaşırtmadı ve cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün adını söylemekten kaçındı. Erbaş'ın bu tavrı defalarca tepki çekse de yine devam etmesi dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Erbaş'ı kızdıracak sözler geldi.