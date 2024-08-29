Kayıp Narin İle İlgili Dikkat Çeken Detay: ''2,5 Saatlik Boşluk''

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 9 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, gazeteci Ferit Demir, sosyal medya hesabından Narin ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.