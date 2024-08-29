Kayıp Narin İle İlgili Dikkat Çeken Detay: ''2,5 Saatlik Boşluk''
Kayıp Narin İle İlgili Dikkat Çeken Detay: ''2,5 Saatlik Boşluk''
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 9 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, gazeteci Ferit Demir, sosyal medya hesabından Narin ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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9 gündür kayıp olan Narin için bugün de arama çalışmalarına bugün de devam edildi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Dün gözaltına alındıktan sonra serbest kalan ancak jandarma ekiplerinin yeni deliller bulmasıyla yeniden gözaltına alınan Narin’in 18 yaşındaki abisi E.G., kolunda bulunan ısırık izlerinin detaylı şekilde incelenmesi için İstanbul’a getirildi. Yeniden Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Ferit Demir, Narin ile ilgili '2,5 saatlik boşluk' detayına dikkat çekerek, "Özel ekip dün gece birkaç yere ani baskınlar yapmış" dedi. Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Narin ile ilgili çözülmeyen bir sır perdesi var. Narin Çarşamba günü 15.15'te eve gidiyor. Aile eve girmediğini söylüyor. Amcası 17.40'ta bizim eve gelip kuzenlerini sormuş diyor. 15.15 ile 17.40 arasında 2.5 saatlik boşluk var. Narin bu arada dışarıda ne yaptı? Narin'in evinin yakınında amcalarının ve diğer köylülerin evleri var. Narin oralardaysa birilerinin görmemesi imkansız bir durum. Narin'in kaybolduğu günün akşamı en son köyden 16 yaşlarında bir genç jandarma ifadesinde Narin'i köyün içindeki çeşmenin yanında gördüğünü söylüyor. Gördüğü saat 18.40 civarları.''
''Anne ve baba kızımız bizi bilen Narin'i tanıyan birileri tarafından kaçırılmış olabilir diyor. Şimdi bütün ihtimaller kaçırma üzerinde yoğunlaşmış durumda. Jandarma çember daraldı elimizde önemli bilgiler ve ipuçları var diyor. Aldığım bilgilere göre Diyarbakır'da Narin için oluşturulan özel ekip ve Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığından gelen özel ekip dün gece birkaç yere ani baskınlar yapmış. Narin'e dair iz aramışlar. Bu gece ve yarın belki bazı durumlar daha net ortaya çıkar diye düşünüyorum. Jandarmanın önemli bilgilere ulaştığı yönünde bilgiler var. Bu konuda yorum yapmayacağım. Bu akşam ve yarın önemli gelişmeler olabileceği yönünde bazı duyumlarımız var. Ben hala Narin'in sağ olarak ailesine kavuşacağından umutluyum..."
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Gazeteci Ferit Demir, gözaltına alınan Narin'in abisi ile ilgili "Aile E.G'nin çok agresif olduğunu, uzun zamandır sinirlendiği zaman kendisini ısırdığını iddia ediyor. Adli tıp sonucu Narin'in bulunması için yol gösterici olacak..." dedi.
İşte o paylaşım:
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