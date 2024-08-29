Huron Gölü'ne Düşmüştü: ABD'de 17 Yıl Önce Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı
Huron Gölü'ne Düşmüştü: ABD'de 17 Yıl Önce Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı
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Stauffer Jr.'ın 52 yaşındaki nişanlısı Karen Dodds'un pilotluğunu yaptığı Socata TB-20 tip uçak, 2007'de ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşmüştü.
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Kazadan iki ay sonra Dodds'un cansız bedenine ulaşılırken Stauffer Jr.'a ya da uçağın enkazına dair herhangi bir ize rastlanmamıştı. Stauffer Jr.'ın ailesinin talebi üzerine özel bir şirket, Ekim 2023'te arama çalışmalarına başlamıştı.
Uçağın enkazına, eyaletteki Bois Blanc Adası yakınlarında ulaştığını açıkladı.
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