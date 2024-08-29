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Huron Gölü'ne Düşmüştü: ABD'de 17 Yıl Önce Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı

Huron Gölü'ne Düşmüştü: ABD'de 17 Yıl Önce Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 11:50

ABD'nin Michigan eyaletinde, 2007 yılında ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşen 'Socata TB-20' tip uçağın enkazı bulundu.

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Stauffer Jr.'ın 52 yaşındaki nişanlısı Karen Dodds'un pilotluğunu yaptığı Socata TB-20 tip uçak, 2007'de ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşmüştü.

Stauffer Jr.'ın 52 yaşındaki nişanlısı Karen Dodds'un pilotluğunu yaptığı Socata TB-20 tip uçak, 2007'de ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşmüştü.

Kazadan iki ay sonra Dodds'un cansız bedenine ulaşılırken Stauffer Jr.'a ya da uçağın enkazına dair herhangi bir ize rastlanmamıştı. Stauffer Jr.'ın ailesinin talebi üzerine özel bir şirket, Ekim 2023'te arama çalışmalarına başlamıştı.

Kazadan iki ay sonra Dodds'un cansız bedenine ulaşılırken Stauffer Jr.'a ya da uçağın enkazına dair herhangi bir ize rastlanmamıştı. Stauffer Jr.'ın ailesinin talebi üzerine özel bir şirket, Ekim 2023'te arama çalışmalarına başlamıştı.

Uçağın enkazına, eyaletteki Bois Blanc Adası yakınlarında ulaştığını açıkladı.

Uçağın enkazına, eyaletteki Bois Blanc Adası yakınlarında ulaştığını açıkladı.
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