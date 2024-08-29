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Fransa'da Gözaltına Alınmıştı! Telegram'ın CEO'su Pavel Durov Hakkında Yeni Gelişme: Serbest Bırakıldı

Fransa'da Gözaltına Alınmıştı! Telegram'ın CEO'su Pavel Durov Hakkında Yeni Gelişme: Serbest Bırakıldı

Fransa Telegram
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 08:35

Fransa’da gözaltında tutulan Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 

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Fransız savcılar önceki gün yaptıkları açıklamada, Rusya doğumlu milyarder Durov'un, çocuk cinsel istismarı görüntüleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve platformdaki hileli işlemlerle ilgili suçlara yönelik bir soruşturmanın parçası olarak gözaltına alındığını açıklamıştı.

Fransız savcılar önceki gün yaptıkları açıklamada, Rusya doğumlu milyarder Durov'un, çocuk cinsel istismarı görüntüleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve platformdaki hileli işlemlerle ilgili suçlara yönelik bir soruşturmanın parçası olarak gözaltına alındığını açıklamıştı.

Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla 24 Ağustos'ta Paris'teki havalimanda gözaltına alınmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey bir müttefiki, Durov'un tutuklanmasının arkasında Washington'un olduğunu iddia etti.

Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla 24 Ağustos'ta Paris'teki havalimanda gözaltına alınmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey bir müttefiki, Durov'un tutuklanmasının arkasında Washington'un olduğunu iddia etti.

Fransız savcılar, dört gün süren sorgulamanın sona erdiğini duyurdu. Pavel Durov, ülkeyi terk etmemesi şartıyla serbest bırakıldı.

Fransız savcılar, dört gün süren sorgulamanın sona erdiğini duyurdu. Pavel Durov, ülkeyi terk etmemesi şartıyla serbest bırakıldı.
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