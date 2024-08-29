Fransa'da Gözaltına Alınmıştı! Telegram'ın CEO'su Pavel Durov Hakkında Yeni Gelişme: Serbest Bırakıldı
Fransa'da Gözaltına Alınmıştı! Telegram'ın CEO'su Pavel Durov Hakkında Yeni Gelişme: Serbest Bırakıldı
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Fransız savcılar önceki gün yaptıkları açıklamada, Rusya doğumlu milyarder Durov'un, çocuk cinsel istismarı görüntüleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve platformdaki hileli işlemlerle ilgili suçlara yönelik bir soruşturmanın parçası olarak gözaltına alındığını açıklamıştı.
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Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla 24 Ağustos'ta Paris'teki havalimanda gözaltına alınmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey bir müttefiki, Durov'un tutuklanmasının arkasında Washington'un olduğunu iddia etti.
Fransız savcılar, dört gün süren sorgulamanın sona erdiğini duyurdu. Pavel Durov, ülkeyi terk etmemesi şartıyla serbest bırakıldı.
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