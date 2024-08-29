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Şoför, 60 Yaşındaki Yolcuyu Otobüsten Atıp Darbetti: ''20 Yıl Yattım, 20 Yıl da Senin İçin Yatarım''

Şoför, 60 Yaşındaki Yolcuyu Otobüsten Atıp Darbetti: ''20 Yıl Yattım, 20 Yıl da Senin İçin Yatarım''

Ankara yolcu otobüsü
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 07:27

Ankara'da yaşayan 60 yaşındaki H.M. isimli kişinin başına feci bir olay geldi. Otobüse binen H.M., otobüste bulunan yaşlı bir yolcunun butona basmasına karşın otobüsün durakta durmaması üzerine otobüs şoförünü uyardı. Bunun üzerine şoför, H.M'yi önce darbetti sonra da otobüsten attı. 

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Ankara'nın Pursaklar istikametinde ilerleyen, 438 numaralı belediye otobüsünde gerçekleşen olayda, yaşlı bir yolcunun otobüsten inmek için butona basmasına rağmen sol şeritte ilerleyen otobüs durakta durmadı.

Ankara'nın Pursaklar istikametinde ilerleyen, 438 numaralı belediye otobüsünde gerçekleşen olayda, yaşlı bir yolcunun otobüsten inmek için butona basmasına rağmen sol şeritte ilerleyen otobüs durakta durmadı.

Durakta durmaması üzerine otobüste bulunan yolculardan yaşlı yolcu, şoföre seslenerek ''Amca inecekti'' dedi. Kendisini uyaran yolcuya sinirlenen şoför yolcuya ''Sana ne avukatı mısın?'' diye sordu. Öfkesine yenik düşen otobüs şoförü, 60 yaşındaki H.M'yi darbederek otobüsten attı. Bununla da kalmayan şoför, darbettiği yolcuya ''20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım'' dedi.

Durakta durmaması üzerine otobüste bulunan yolculardan yaşlı yolcu, şoföre seslenerek ''Amca inecekti'' dedi. Kendisini uyaran yolcuya sinirlenen şoför yolcuya ''Sana ne avukatı mısın?'' diye sordu. Öfkesine yenik düşen otobüs şoförü, 60 yaşındaki H.M'yi darbederek otobüsten attı. Bununla da kalmayan şoför, darbettiği yolcuya ''20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım'' dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 'Mehmet Özkan'ın, yaşlı bir yolcu ile tartıştığı ve ardından yolcuya fiziksel müdahalede bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir. Şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır' dedi.

İşte o anlar:

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