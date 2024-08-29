Şoför, 60 Yaşındaki Yolcuyu Otobüsten Atıp Darbetti: ''20 Yıl Yattım, 20 Yıl da Senin İçin Yatarım''

Ankara'da yaşayan 60 yaşındaki H.M. isimli kişinin başına feci bir olay geldi. Otobüse binen H.M., otobüste bulunan yaşlı bir yolcunun butona basmasına karşın otobüsün durakta durmaması üzerine otobüs şoförünü uyardı. Bunun üzerine şoför, H.M'yi önce darbetti sonra da otobüsten attı.