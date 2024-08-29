Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: 15-50 Yaş Irak Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: 15-50 Yaş Irak Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirildi
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti getirildi.
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1 Eylül tarihinde uygulanmaya başlayacak muafiyet kararı ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18’inci maddesi gereğince alındı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye’ye yapacakları 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olacak.
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