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İstanbul'da 5 Katlı Binada Çökme: Genç Kız, Alt Komşusunun Evine Düştü

İstanbul'da 5 Katlı Binada Çökme: Genç Kız, Alt Komşusunun Evine Düştü

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 06:37

İstanbul'un Fatih ilçesinde feci bir olay yaşandı. 5 katlı binadaki bir dairenin zemininde yaşanan kısmi çökme sonucu alt kata 1 kişi düştü. 

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Edinilen bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Alişan Sokağı'ndaki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin zemininde kısmi çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Alişan Sokağı'ndaki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin zemininde kısmi çökme meydana geldi.

Bu sırada dairede bulunan 15 yaşındaki Eda Maden, alt komşusunun evine düştü. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralan genç kız ise hastaneye kaldırıldı. Kısmi çökme yaşanan bina ile yanındaki iki apartman daha tedbir amaçlı boşaltıldı, binalarda yaşayan 35 kişi tahliye edildi.

Bu sırada dairede bulunan 15 yaşındaki Eda Maden, alt komşusunun evine düştü. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralan genç kız ise hastaneye kaldırıldı. Kısmi çökme yaşanan bina ile yanındaki iki apartman daha tedbir amaçlı boşaltıldı, binalarda yaşayan 35 kişi tahliye edildi.

Eda Maden'in babası Musa Maden, ''Banyoya girdikten sonra bir kıyamet, gürültü koptu. Sonra baktım kızım aşağıya düşmüş. Ne olduğunu bilmiyorum, bina yıkılıyor zannettim, atladım kızımı aldım. 2-3 gün öncesinde de söyledik zaten, 'Tuvaletle ilgili bir sıkıntı var, bunu halledin.' dedik, 'Tamam hallederiz.' dediler. En sonunda başımıza bu geldi.'' dedi.

Eda Maden'in babası Musa Maden, ''Banyoya girdikten sonra bir kıyamet, gürültü koptu. Sonra baktım kızım aşağıya düşmüş. Ne olduğunu bilmiyorum, bina yıkılıyor zannettim, atladım kızımı aldım. 2-3 gün öncesinde de söyledik zaten, 'Tuvaletle ilgili bir sıkıntı var, bunu halledin.' dedik, 'Tamam hallederiz.' dediler. En sonunda başımıza bu geldi.'' dedi.

''Bina yıkılıyor zannettim, atladım kızımı aldım''

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