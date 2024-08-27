54 Suç Kaydı Çıktı: Elektrik Ustası Yalanıyla 34 Evi Soydu
54 Suç Kaydı Çıktı: Elektrik Ustası Yalanıyla 34 Evi Soydu
Kendisini elektrik ustası olarak tanıtan Çetin A.'nın bu yöntemle 34 evde hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin 54 suç kaydı olduğu ve bir dosyadan da arandığı ortaya çıktı.
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Üsküdar'a dadanan hırsız yakayı bu kez ele verdi. Edinilen bilgiye göre, Polise başvuran 3 mağdur, evlerindeki elektrik arızasını gidermek için gelen ve kendisini usta olarak tanıtan bir kişi tarafından soyulduklarını söyledi.
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Hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Bu sayede polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda Çetin A. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden yaptığı son hırsızlıkta çaldığı 4 bin 590 lira nakit parayla, 2 adet altın küpe, bir adet taşlı yüzük, bir alyans, bir altın zincir kolye ele geçirildi.
Şüphelinin Anadolu yakasında aynı yöntemle 34 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilirken, Çetin A’nın 54 suç kaydı olduğu öğrenildi. İfadesi alınan Çetin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İşte o anlar:
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54 suç kaydı??? Neden??? Yakala sal sisteminiz yüzünden 😡
Bir dahaki yakalanisinda 55 suç kaydı olur hahaha
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