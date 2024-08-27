Açık Hava Etkinlikleri Yasaklandı! Ölümcül Virüse Karşı Kırmızı Alarm: İlk Vaka Görüldü, Tedavisi Yok

Koronavirüs sonrası dünya çapında başlayan salgınlara bir yenisi daha ekleniyor. ABD’de sivrisineklerden insana bulaşan ölümcül bir virüse karşı kırmızı alarm verildi. Virüse yakalananların yüzde 30’unun yaşamını yitirdiği, atlatanlar ise nörolojik problemlerle karşı karşıya kalabiliyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunamadı.