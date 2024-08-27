Açık Hava Etkinlikleri Yasaklandı! Ölümcül Virüse Karşı Kırmızı Alarm: İlk Vaka Görüldü, Tedavisi Yok
Açık Hava Etkinlikleri Yasaklandı! Ölümcül Virüse Karşı Kırmızı Alarm: İlk Vaka Görüldü, Tedavisi Yok
Koronavirüs sonrası dünya çapında başlayan salgınlara bir yenisi daha ekleniyor. ABD’de sivrisineklerden insana bulaşan ölümcül bir virüse karşı kırmızı alarm verildi. Virüse yakalananların yüzde 30’unun yaşamını yitirdiği, atlatanlar ise nörolojik problemlerle karşı karşıya kalabiliyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunamadı.
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Hastalığın semptomları arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor.
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ABD, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı harekete geçti. Massachusetts'in sağlık departmanı yetkililerinden Robbie Goldstein, Boston kentinin batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün görüldüğünü açıkladı.
Goldstein, bunun bu yıl eyaletteki ilk vaka olduğunu kaydetti. Öte yandan eyalet yetkilisi Ashley Randle da bölge sakinlerine, sivrisinek ilaçları kullanmaları ve ciltlerini örten giysiler giymeleri konusunda çağrıda bulundu.
Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını açıkladı.
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