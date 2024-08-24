Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Feci Olay! Halı Yıkarken, Elektrik Akımına Kapıldı: Hastanede Hayatını Kaybetti

Feci Olay! Halı Yıkarken, Elektrik Akımına Kapıldı: Hastanede Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa Elektrik
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.08.2024 - 17:34

Şanlıurfa'da feci bir olay yaşandı. 50 yaşındaki Doğan Çapa, halı yıkarken elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Çapa müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Şarkpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Şarkpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Halı yıkama işi yapan 50 yaşındaki Doğan Çapa, halı yıkama makinesi ile çalışırken akıma kapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çapa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halı yıkama işi yapan 50 yaşındaki Doğan Çapa, halı yıkama makinesi ile çalışırken akıma kapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çapa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın