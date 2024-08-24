Feci Olay! Halı Yıkarken, Elektrik Akımına Kapıldı: Hastanede Hayatını Kaybetti
Feci Olay! Halı Yıkarken, Elektrik Akımına Kapıldı: Hastanede Hayatını Kaybetti
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Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Şarkpınar Mahallesi'nde meydana geldi.
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Halı yıkama işi yapan 50 yaşındaki Doğan Çapa, halı yıkama makinesi ile çalışırken akıma kapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çapa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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