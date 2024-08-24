Tatilcilere Kötü Haber! İki İlde Deniz Girmek Yasaklandı: '48 Saat Denize Girmeyin' Uyarısı Yapıldı
Tatilcilere Kötü Haber! İki İlde Deniz Girmek Yasaklandı: '48 Saat Denize Girmeyin' Uyarısı Yapıldı
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Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün ve yarın olumsuz hava şartları nedeniyle rüzgarın hızlı esmesinin dalga yüksekliğinin artmasına sebep olması beklendiğinden, vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmemesi gerekmektedir" denildi.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Giresun Valiliği ise 2 gün boyunca il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde yüksek dalgalar beklendiği açıklandı.
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