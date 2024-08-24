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Tatilcilere Kötü Haber! İki İlde Deniz Girmek Yasaklandı: '48 Saat Denize Girmeyin' Uyarısı Yapıldı

Tatilcilere Kötü Haber! İki İlde Deniz Girmek Yasaklandı: '48 Saat Denize Girmeyin' Uyarısı Yapıldı

Giresun Trabzon
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.08.2024 - 15:45

Tatilcilere kötü haber geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon ve Giresun'da ''48 saat denize girmeyin'' uyarısı yapıldı.

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Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün ve yarın olumsuz hava şartları nedeniyle rüzgarın hızlı esmesinin dalga yüksekliğinin artmasına sebep olması beklendiğinden, vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmemesi gerekmektedir" denildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün ve yarın olumsuz hava şartları nedeniyle rüzgarın hızlı esmesinin dalga yüksekliğinin artmasına sebep olması beklendiğinden, vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmemesi gerekmektedir" denildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Giresun Valiliği ise 2 gün boyunca il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde yüksek dalgalar beklendiği açıklandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Giresun Valiliği ise 2 gün boyunca il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde yüksek dalgalar beklendiği açıklandı.
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