Fenerbahçe Duyurdu: Ali Koç, 54 İsim Hakkında Harekete Geçti
Fenerbahçe Duyurdu: Ali Koç, 54 İsim Hakkında Harekete Geçti
Olaylı Göztepe maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Olaylı geçen Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası yeni bir gelişme yaşandı.
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Göztepe deplasmanında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Koç'a saldıran Göztepe görevlisi Fatih Özkan PFDK'ye sevk edilmişti.
Oynanan müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylara ilişkin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır. Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır. Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir" denildi.
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