Doktor Ozan Ünlü'den 'Aidin Salih' Yorumu: ''Şarlatan, Potansiyel Katil''
Doktor Ozan Ünlü'den 'Aidin Salih' Yorumu: ''Şarlatan, Potansiyel Katil''
Bebeğinden topuk kanı aldırmayan aileye karşı yapılan başvuruyu, aile mahkemesi, ‘İslami tıpçı‘ Aidin Salih’in ‘eserler’ine dayanarak reddetti. Bu olay sonrası topuk kanı nedeniyle tartışmalar çıktı. Tartışmalara Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Ozan Ünlü de katıldı. Doktor Ozan Ünlü, Aidin Salih için ''Şarlatan, ilelebet potansiyel katil!'' dedi.
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Sağlık Bakanlığı’nın yeni doğan tarama programına göre bebeğin en az canının yandığı topuktan alınan birkaç damla kandan, her birinin ağır sonuçları bulunan altı hastalığın taraması yapılıyor. Ancak Kars’ta K.S. ve S.S. çifti, tüm ısrarlara rağmen, doğuştan zeka geriliği, beyin hasarı, kas hastalıkları ve ölümlere yol açabilen hastalıkların taranması için bebeğinden topuk kanı alınmasını reddetti.
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İşte bu olayın gündeme gelmesiyle birlikte tartışmalar ortaya çıktı. Ailenin bu uygulamaya karşı gelmesiyle sağlık il müdürlüğü kayıtsız kalmayarak konuyu mahkemeye taşıdı. Hakim Muhammed Koç talebi reddetti. Gerekçeli kararda anne-babanın topuk kanı vermeme özgürlüğü savunuldu. Koç’a göre topuk kanı almanın, çocuğun anayasayla korunan yaşam ve sağlık hakkı üzerinde yapacağı olumlu sonuçlar tıbbi otoritelerce ispatlanmadı.
Hakim, gerekçe olarak tıp doktoru olmayan, kendine ‘İslami tıpçı’ diyen Aidin Salih’e atıfta bulundu.Hakim gerekçeli kararına, 2014’te ölen biyolog alternatif tıpçı Salih’in kitaplarında topuk kanı almanın çocuğa yapılacak en büyük kötülüklerden olduğunu söylediğini yazdı. Topuk kanı almanın topluma veya toplum sağlığına da hizmet eden bir yanı olmadığını savunan hakim şöyle devam etti: “WHO’nun (Dünya Sağlık Örgütü) güdülendirmesi ile neonatal (yenidoğan) tarama adı altında ne için yaptığı/yaptırdığı belli olmayan bir uygulama olması nedeniyle ve hegemonik bir dikteyle üye ülkelere dikte edilen bir uygulama olması nedeniyle talebin reddine karar verilerek hüküm kurulmuştur.”
Hakimin bu kararı sonrası tartışma daha da büyüdü ve Sağlık Bakanlığı, mahkemenin kararına karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını açıkladı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kars Aile Mahkemesi tarafından, 20 Ağustos'ta, topuk kanı alınması hakkında verilen kararın, ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm taşımadığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı'nın da dahil olduğu bu tartışmaya Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Ozan Ünlü de katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan doktor Ozan Ünlü, Aidin Salih için ''Her gün bir başka sahte bilimcinin adını duyuyorum. Dün paylaşılan akıllara zarar mahkeme kararında adı geçen Aidin Salih kimmiş diye biraz araştırdım. Okumak isteyenler yoruma bakabilir ama özetle: Eski hekim, sonradan şarlatan, ilelebet potansiyel katil!'' dedi.
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Doktor Ozan Ünlü, Türkiye'deki bilim dışı uygulamaların ve alternatif tıp safsatalarının baş mimarının Aidin Salih olduğunu söyledi. Aidin Salih hakkında yaptığı araştırmayı paylaşan Ozan Ünlü, ''1943 yılında Ukrayna'da doğmuş ve aslen Özbek. Ukrayna'nın Lugansk şehrindeki Tıp Koleji'nden mezun olup hekim olmuş(bu konuda tam emin değilim, kaynaklar hekim oldu mu yoksa bu kolejde başka bir bölüm mü bitirdi konusunda çelişkili). Sonra buna ek olarak Taşkent Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde eğitim almış'' dedi.
''Bu yıllarda modern tıp prensiplerini tamamen bırakıp alternatif tıp uygulamalarına yönelmiş ve önce doğal tıp adı altında daha sonra da 40 yaşında Müslüman olmasıyla İslam tıbbı adı altında bu çalışmalarını çok ilerletmiş. 1993 yılında Türkiye'ye gelmiş, sonra biraz Avrupa'da sürgün hayatı yaşayıp 2005 yılında yeniden Türkiye'ye dönmüş. Bu yıllarda Türkiye'de o kadar aktif ki... Doğal tıp derneklerinde başkanlık yapmış, kongreler düzenlemiş, birçok yerde konuşmacı olarak çağrılmış, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin hekimliğini(!) bile yapmış. Aynı yıllarda 'Gerçek Tıp: Yitik Şifanın İzinde' adlı bir kitap çıkarmış.''
''Meğer kendisi, bu kitabı, ve tüm bu çabaları Türkiye'de hacamat, sülük ve benzer birçok bilim dışı 'doğal' adı altında yapılan uygulamaların yaygınlaşmasında inanılmaz bir rol sahibiymiş'' diyen Ozan Ünlü, paylaşımına şöyle devam etti: 'Kitabına biraz göz attım, tahmin edebileceğiniz gibi bilimsel hiçbir dayanağı olmayan birçok safsatanın bir araya getirilmiş hali. Daha da kötüsü bir de buna İslam'ı alet edip, ayetler üzerinden anlatmış. Yani tam bir manipülasyon aracı. Kitaptan yapılan bazı alıntıları görünce de kafamda bir ışık çaktı. Ben bu sözleri gelip burada yorum yazanlarda ve sosyal medyada çocuklara hacamatı paylaşan sayfalarda o kadar çok gördüm ki. Meğer çoğunun temeli bu kişiye dayanıyormuş, sonra da virüs gibi her yere yayılmış.''
Doktor Ozan Ünlü, Aidin Salih hakkında yaptığı araştırmada dikkat çeken bir detay buldu. Ünlü, İngilizce öğretmeni olan ve 32 yaşındayken meme kanseri tehşisi konan Merve Gülşah Şahin hakkında ''Bu kişinin bu şekilde yaydığı yöntemler ne yazık ki çoktan bir (ve muhtemelen onlarca ve yüzlerce) can almış. 34 yaşında, Merve Gülşah Şahin isimli bir öğretmenimiz bu safsataları dinleyip meme kanseri için tedavi olmamış ve yaşamını yitirmiş. Merak ederseniz haberlerini aratabilirsiniz. Ben bu haberleri görmeye artık dayanamıyorum'' dedi.
''Canınıza zerre değer vermeyen insanların peşinden gidip canınızdan ve sağlığınızdan olmayın'' diyen doktor Ozan Ünlü, Aidin Salih gibi insanlara kimsenin inanması gerektiğini vurguladı. Doktor Ünlü'nün son paylaşımı ise şöyle: ''Yazdığı yazıların ve verdiği önerilerin hiçbir bilimsel dayanağı yok ve bazıları çok tehlikeli. Ülkemize ve insanlığa verdiği bu kadar zarardan sonra da 2014'te vefat etmiş. Kitabı ver öğretileri devam ettiği sürece de Merve Öğretmen gibi kim bilir kaç kişinin canına mal olacak. Bana kendisinin İslamla bağlantısı nedeniyle kızacak kişiler için özellikle yazıyorum: Kendisinin önerdiği uygulamaların İslam Tıbbı adı altında yapılması tamamen bir saçmalık ve manipülasyon aracıdır, lütfen dini bu şekilde kullanarak sizi etkilemelerine izin vermeyin. İslam, ilim öğrenmeyi farz kılmıştır ve ilim Çin'de de olsa gidip alın şeklinde hadis vardır. Bu yüzden bırakın İslam Tıbbını önermeyi, bu kişinin yaptıkları ancak anti-islamist olabilir. Gerçekten dinin gerekliliklerini takip etmek istiyorsanız, asıl o zaman bu hurafelerden uzak durup modern tıbba ve bilime güvenmeniz ve bunları uygulayanları takip etmeniz gerekir. Canınıza zerre değer vermeyen insanların peşinden gidip canınızdan ve sağlığınızdan olmayın.''
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İşte o paylaşım:
Ozan Ünlü'nün bu paylaşımına çok sayıda teşekkür mesajı geldi.
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Hakim herhalde açıköğretim hukuk mezunu falan herhalde hjgjkljhhgl. Zira modern tıp karşısında bir şarlatanı savunmanın başka bir açıklaması olamaz. Hakimin ... Devamını Gör
Gerçekten, 21.yy.da nedir bu soytarılar yahu?? Yapay organların üretildiği, robotik cerrahilerin başladığı tıp dünyasında, sülük, hacamat, vs.nedir? Kemotera... Devamını Gör
kolayı var, itiraz, red eden vatandaştan devletin verdiği sağlık hizmetinden feragat ettireceksin imza alacaksın. oldu bitti.