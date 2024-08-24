Doktor Ozan Ünlü'den 'Aidin Salih' Yorumu: ''Şarlatan, Potansiyel Katil''

Bebeğinden topuk kanı aldırmayan aileye karşı yapılan başvuruyu, aile mahkemesi, ‘İslami tıpçı‘ Aidin Salih’in ‘eserler’ine dayanarak reddetti. Bu olay sonrası topuk kanı nedeniyle tartışmalar çıktı. Tartışmalara Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Ozan Ünlü de katıldı. Doktor Ozan Ünlü, Aidin Salih için ''Şarlatan, ilelebet potansiyel katil!'' dedi.