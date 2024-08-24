Kiliseden Haç Çalan Hırsızdan Akılalmaz Savunma: ''Sevgilime Verecektim'' Dedi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir kiliseye giren hırsız, ibadet için kullanılan haçı çaldı. Hırsızın savunması herkesi şoke etti. 'Mabetten hırsızlık' suçundan tutuklanan şüphelinin haçı sevgilisine vermek için çaldığını söylediği öğrenildi.