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Kiliseden Haç Çalan Hırsızdan Akılalmaz Savunma: ''Sevgilime Verecektim'' Dedi

Kiliseden Haç Çalan Hırsızdan Akılalmaz Savunma: ''Sevgilime Verecektim'' Dedi

Beyoğlu Hırsız Kilise
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.08.2024 - 13:49

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir kiliseye giren hırsız, ibadet için kullanılan haçı çaldı. Hırsızın savunması herkesi şoke etti. 'Mabetten hırsızlık' suçundan tutuklanan şüphelinin haçı sevgilisine vermek için çaldığını söylediği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi’nde bulunan bir kiliseden haç çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi’nde bulunan bir kiliseden haç çalındı.

Güvenlik kameralarını izleyen görevliler haçın çalındığını görünce polise haber verdi. Polis, şüpheliyi parkta otururken yakaladı.

Güvenlik kameralarını izleyen görevliler haçın çalındığını görünce polise haber verdi. Polis, şüpheliyi parkta otururken yakaladı.

"Mabetten hırsızlık" suçundan tutuklanan şüpheli, haçı sevgilisine vermek için çaldığını söyledi. Şüphelinin 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

"Mabetten hırsızlık" suçundan tutuklanan şüpheli, haçı sevgilisine vermek için çaldığını söyledi. Şüphelinin 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İşte o anlar:

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