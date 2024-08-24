Kiliseden Haç Çalan Hırsızdan Akılalmaz Savunma: ''Sevgilime Verecektim'' Dedi
Kiliseden Haç Çalan Hırsızdan Akılalmaz Savunma: ''Sevgilime Verecektim'' Dedi
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Edinilen bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi’nde bulunan bir kiliseden haç çalındı.
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Güvenlik kameralarını izleyen görevliler haçın çalındığını görünce polise haber verdi. Polis, şüpheliyi parkta otururken yakaladı.
"Mabetten hırsızlık" suçundan tutuklanan şüpheli, haçı sevgilisine vermek için çaldığını söyledi. Şüphelinin 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İşte o anlar:
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