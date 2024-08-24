Belediyeye Ait Kreşte Skandal: Otizmli Çocuk Kreşe Alınmadı
Belediyeye Ait Kreşte Skandal: Otizmli Çocuk Kreşe Alınmadı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşayan bir veli, otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan ikiz kız çocuklarından birini, Gazipaşa ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde faaliyet gösteren kreşe kaydettirmek istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak veli, belediyeden "Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen yönetmelikle, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyaç duyan çocukların kayıtlarının alınmayacağı, belediyeye bağlı hizmet veren Özel Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alabileceği" yanıtını aldı.
Yurttaşın şikayete üzerine harekete geçen TİHEK, belediyeye, engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın