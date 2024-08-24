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Belediyeye Ait Kreşte Skandal: Otizmli Çocuk Kreşe Alınmadı

Belediyeye Ait Kreşte Skandal: Otizmli Çocuk Kreşe Alınmadı

Antalya Otizm Kreş
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.08.2024 - 12:35

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde skandal bir olay yaşandı. Otizmli bir çocuk, belediyeye ait kreşe alınmadı. Bunun üzerine harekete geçen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), otizmli çocuğu kreşe almayan belediyeye idari para cezası uyguladı.

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Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşayan bir veli, otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan ikiz kız çocuklarından birini, Gazipaşa ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde faaliyet gösteren kreşe kaydettirmek istedi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşayan bir veli, otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan ikiz kız çocuklarından birini, Gazipaşa ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde faaliyet gösteren kreşe kaydettirmek istedi.

Ancak veli, belediyeden "Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen yönetmelikle, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyaç duyan çocukların kayıtlarının alınmayacağı, belediyeye bağlı hizmet veren Özel Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alabileceği" yanıtını aldı.

Ancak veli, belediyeden "Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen yönetmelikle, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyaç duyan çocukların kayıtlarının alınmayacağı, belediyeye bağlı hizmet veren Özel Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alabileceği" yanıtını aldı.

Yurttaşın şikayete üzerine harekete geçen TİHEK, belediyeye, engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

Yurttaşın şikayete üzerine harekete geçen TİHEK, belediyeye, engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.
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