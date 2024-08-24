Belediyeye Ait Kreşte Skandal: Otizmli Çocuk Kreşe Alınmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde skandal bir olay yaşandı. Otizmli bir çocuk, belediyeye ait kreşe alınmadı. Bunun üzerine harekete geçen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), otizmli çocuğu kreşe almayan belediyeye idari para cezası uyguladı.