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Anneannesini Öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Karar: Gözlem Süresi 3 Hafta Uzatıldı

Anneannesini Öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Karar: Gözlem Süresi 3 Hafta Uzatıldı

Ankara Cinayet Abdüllatif Şener
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.08.2024 - 15:52

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında dikkat çeken yeni bir karar açıklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.

Yaşanan korkunç cinayet çok konuşulmuştu. Anneannesini öldüren Bedirhan Şener, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilerek nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirildi. Daha sonra Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşanan korkunç cinayet çok konuşulmuştu. Anneannesini öldüren Bedirhan Şener, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilerek nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirildi. Daha sonra Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilen Şener'in, gözlem süresi bugün sona erdi. Ancak Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini açıkladı.

3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilen Şener'in, gözlem süresi bugün sona erdi. Ancak Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti. Hastanenin talebini değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bu kişinin davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.

Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti. Hastanenin talebini değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bu kişinin davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.
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