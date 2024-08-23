Akıllanmak Yok! Korkulan Oldu: Yine Fay Hattı Üzerine Hastane Yapılıyor
Akıllanmak Yok! Korkulan Oldu: Yine Fay Hattı Üzerine Hastane Yapılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 18 ay geçti. Ancak depremden ders alan olmadı. Balçık zemin üzerine yapılan Necip Fazıl Hastanesi depremde yıkılmıştı. İşte şimdi aynı zemine ve fay hattı üzerine yeni bir hastanenin inşasına başlanıldı. Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kilis’te yaşayan kadınların doğum için Gaziantep’e gitmek zorunda kaldığını söyledi.
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Depremin yıkıcı etkisi hastaneleri de vurmuştu. Depremin üzerinden 18 ay geçmesine karşın yıkılan ya da hasar alan hastanelere ilişkin büyük bir ilerleme yaşanmadı.
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Deprem sonrası hastanelerdeki son duruma baktığımızda ise Nurhak Devlet Hastanesi ise hala konteynerde hizmet verirken, Kilis’te yaşayan kadınlar doğum için Gaziantep’e gidiyor. Adıyaman’da da yıkılan Kadın Doğum Hastanesinin yerine yenisi yapılmadı. Depremin üzerinden 18 ay geçti ama Aile Sağlık Merkezleri hala 21 metrekarelik konteynerlerde hizmet vermeye devam ediyor.
“Depremden bugüne Özel İletişim Vergisi kaldı'' diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, sözlerine şöyle devam etti: ''Geçici olarak uygulamaya konan deprem vergisi kalıcı hale geldi. 25 yılda 104 milyar, enflasyonla düzeltildiğinde ise 731 milyar lira toplandı. Şehirlerimiz depremlere dirençli hale gelecekti öyle olmadı. Depremin üzerinden 18 ay geçti, Aile Sağlık Merkezleri 21 metrekarelik konteynerlerde hizmet veriyor. Yüz binlerce vatandaşımız da mülteci kampını andıran konteyner kentlerde yaşıyor. Deprem sonrası ruh sağlığı problemleri, madde bağımlılığı, şiddet ve intihar eğilimi arttı.”
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