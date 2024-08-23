Akıllanmak Yok! Korkulan Oldu: Yine Fay Hattı Üzerine Hastane Yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 18 ay geçti. Ancak depremden ders alan olmadı. Balçık zemin üzerine yapılan Necip Fazıl Hastanesi depremde yıkılmıştı. İşte şimdi aynı zemine ve fay hattı üzerine yeni bir hastanenin inşasına başlanıldı. Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kilis’te yaşayan kadınların doğum için Gaziantep’e gitmek zorunda kaldığını söyledi.