Bu da Oldu: Genç Kadın Cami İçerisinde Kilitli Kaldı
Bu da Oldu: Genç Kadın Cami İçerisinde Kilitli Kaldı
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Edinilen bilgiye göre, Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan Elmalılı Hamdi Yazır Camii'nde meydana geldi.
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112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan genç bir kadın, cami içerisinde kilitli kaldığını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, caminin ikinci katındaki kadınlar bölümünde oturan genç bir kadını gördü.
Daha sonra kadının camiden çıkarılması için cami görevlisine ulaşıldı. Camiye gelen görevli, kapıyı açarak genç kadını bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada çevredeki apartman sakinleri, film izler gibi genç kadının kilitli kaldığı camiden çıkarılmasını izledi.
Geç saatte camide kilitli kalan kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
İşte o anlar:
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