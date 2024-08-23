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Bu da Oldu: Genç Kadın Cami İçerisinde Kilitli Kaldı

Bu da Oldu: Genç Kadın Cami İçerisinde Kilitli Kaldı

Antalya cami
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.08.2024 - 09:23

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne alışılmışın dışında ilginç bir ihbar geldi. Genç bir kadın, cami içerisinde mahsur kaldığını söyleyerek yardım istedi. 

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Edinilen bilgiye göre, Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan Elmalılı Hamdi Yazır Camii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan Elmalılı Hamdi Yazır Camii'nde meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan genç bir kadın, cami içerisinde kilitli kaldığını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, caminin ikinci katındaki kadınlar bölümünde oturan genç bir kadını gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan genç bir kadın, cami içerisinde kilitli kaldığını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, caminin ikinci katındaki kadınlar bölümünde oturan genç bir kadını gördü.

Daha sonra kadının camiden çıkarılması için cami görevlisine ulaşıldı. Camiye gelen görevli, kapıyı açarak genç kadını bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada çevredeki apartman sakinleri, film izler gibi genç kadının kilitli kaldığı camiden çıkarılmasını izledi.

Daha sonra kadının camiden çıkarılması için cami görevlisine ulaşıldı. Camiye gelen görevli, kapıyı açarak genç kadını bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada çevredeki apartman sakinleri, film izler gibi genç kadının kilitli kaldığı camiden çıkarılmasını izledi.

Geç saatte camide kilitli kalan kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Geç saatte camide kilitli kalan kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İşte o anlar:

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