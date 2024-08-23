Malezya'da Kaldırım Aniden Çöktü: Obruğa Düşen Kadın Kayboldu
Malezya'da Kaldırım Aniden Çöktü: Obruğa Düşen Kadın Kayboldu
Malezya'da feci bir olay yaşandı. Kaldırımın aniden çökmesiyle oluşan 8 metre derinliğindeki obruğa düşen kadın kayboldu.
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Yerel polis yetkilisi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki kaldırım aniden çöktü. Kaldırımın üzerinde duran kadın ise kayboldu. Obruğa düşen kadının ismi Sulizmie Affendy Sulaiman olduğu açıklandı.
Kayıp kadını bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 metrelik obruğun çevresine barikat kuruldu.
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