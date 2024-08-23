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Malezya'da Kaldırım Aniden Çöktü: Obruğa Düşen Kadın Kayboldu

Malezya'da Kaldırım Aniden Çöktü: Obruğa Düşen Kadın Kayboldu

Malezya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.08.2024 - 15:29

Malezya'da feci bir olay yaşandı. Kaldırımın aniden çökmesiyle oluşan 8 metre derinliğindeki obruğa düşen kadın kayboldu.

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Yerel polis yetkilisi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel polis yetkilisi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki kaldırım aniden çöktü. Kaldırımın üzerinde duran kadın ise kayboldu. Obruğa düşen kadının ismi Sulizmie Affendy Sulaiman olduğu açıklandı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki kaldırım aniden çöktü. Kaldırımın üzerinde duran kadın ise kayboldu. Obruğa düşen kadının ismi Sulizmie Affendy Sulaiman olduğu açıklandı.

Kayıp kadını bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 metrelik obruğun çevresine barikat kuruldu.

Kayıp kadını bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 metrelik obruğun çevresine barikat kuruldu.
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