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Metrobüs Kullananlara Kötü Haber: Bu Duraklar Kapanıyor

Metrobüs Kullananlara Kötü Haber: Bu Duraklar Kapanıyor

Metrobüs
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.08.2024 - 12:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden metrobüs kullananlara kötü haber geldi. Çalışmalar nedeniyle bazı durakların geçici olarak kapatılacağı açıklandı. 

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İBB'den konuya ilişkin açıklama geldi.

İBB'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamaya göre, Avcılar İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında yapılan çalışmalar nedeniyle bazı duraklar kısa süreliğine kapatılacak.

Açıklamaya göre, Avcılar İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında yapılan çalışmalar nedeniyle bazı duraklar kısa süreliğine kapatılacak.

Cennet Mahallesi Durağı'nın Beylikdüzü yönündeki kısmı yarın saat 18.00 itibarıyla geçici olarak hizmete kapatılacağı açıklanırken, bu durak, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00'da yeniden kullanıma açılacağı duyuruldu. Zincirlikuyu yönündeki durak ise çalışmalardan etkilenmeyeceği belirtildi.

Cennet Mahallesi Durağı'nın Beylikdüzü yönündeki kısmı yarın saat 18.00 itibarıyla geçici olarak hizmete kapatılacağı açıklanırken, bu durak, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00'da yeniden kullanıma açılacağı duyuruldu. Zincirlikuyu yönündeki durak ise çalışmalardan etkilenmeyeceği belirtildi.

Öte yandan dün geçici olarak kapatılan Beylikdüzü yönündeki Küçükçekmece Durağı, yarın saat 06.00 itibarıyla tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Öte yandan dün geçici olarak kapatılan Beylikdüzü yönündeki Küçükçekmece Durağı, yarın saat 06.00 itibarıyla tekrar hizmet vermeye başlayacak.
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biraslanmiyavdedi

Oyle bir baslik atmissiniz ki sanki duraklar tamamen kapatiliyor… bakim calismasi icin birkac saat kapatilacakmis