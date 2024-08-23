10 Saat Sürdü: Çöp Evi Temizleyen İşçi Fenalaşarak Hastanelik Oldu

Bu zamana kadar gördüğünüz çöp evleri unutun. Böylesini ne gördünüz ne de duydunuz. Adana'da 10 saat süren temizlik sonrası bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı. Ancak temizliği yapan belediye işçisi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.