10 Saat Sürdü: Çöp Evi Temizleyen İşçi Fenalaşarak Hastanelik Oldu
10 Saat Sürdü: Çöp Evi Temizleyen İşçi Fenalaşarak Hastanelik Oldu
Bu zamana kadar gördüğünüz çöp evleri unutun. Böylesini ne gördünüz ne de duydunuz. Adana'da 10 saat süren temizlik sonrası bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı. Ancak temizliği yapan belediye işçisi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
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İnsanın aklı almıyor, bir ev bu hale nasıl getirilebilir.
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Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Seyhan Belediyesi'ne ait temizlik işlerinde çalışan işçiler sevk edildi.
Polis nezaretinde eve giren işçiler, karşılaştıkları manzara karşısında şoka girdi.
10 saat boyunca aralıksız temizlik yapan işçilerden biri kötü koku nedeniyle fenalaştı. İşçinin fenalaşması üzerine ambulans çağrıldı.
Çöp eve gelen sağlık ekipleri, işçiyi hastaneye götürdü.
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Belediye işçileri, evden 4 kamyon çöp çıkarttı. Mahalleli Osman Köksal ise temizlenen evin iki hafta sonra eski haline döneceğini söyleyerek, "Burası 20 yıla yakındır bu şekilde. Bir kişi var o topluyor genelde. Sanırım bu kişi hasta ve ruh sağlığına da götürüyorlar. Sağda solda ne varsa toplayıp getiriyor. Milletin çocuğu var, sinekten geçilmiyor çok rahatsızız. Burayı temizliyorlar ama iki hafta sonra yine böyle olacak" dedi.
İşte o anlar:
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