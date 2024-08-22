Avrupa Genelinde Kabin Bagajı Kuralları Değiştirildi: Yolcular, 100 Mililitre Sıvı ve Jel Taşıyabilecek
Avrupa Genelinde Kabin Bagajı Kuralları Değiştirildi: Yolcular, 100 Mililitre Sıvı ve Jel Taşıyabilecek
Avrupa Birliği (AB) genelindeki havalimanlarında kabin bagajı kuralları değiştirildi.
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Uygulamanın 1 Eylül'de başlayacağı öğrenildi.
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Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, artık yolcular, 125 mililitre yerine 100 mililitre sıvı ve jel taşıyabilecek.
İlaçlar ve sıvı bebek mamaları bu uygulamadan muaf tutulurken, yeni kurallar AB genelindeki tüm havalimanlarında geçerli olacağı açıklandı.
Artık yolcuların, bu sıvı ve jel ürünleri uygun şişelere koyması ve tüm ürünleri maksimum hacmi 1 litre olan şeffaf plastik torba içerisinde paketlemesi gerekecek.
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