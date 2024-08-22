Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Avrupa Genelinde Kabin Bagajı Kuralları Değiştirildi: Yolcular, 100 Mililitre Sıvı ve Jel Taşıyabilecek

Avrupa Genelinde Kabin Bagajı Kuralları Değiştirildi: Yolcular, 100 Mililitre Sıvı ve Jel Taşıyabilecek

Avrupa Birliği Belçika
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 13:13

Avrupa Birliği (AB) genelindeki havalimanlarında kabin bagajı kuralları değiştirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uygulamanın 1 Eylül'de başlayacağı öğrenildi.

Uygulamanın 1 Eylül'de başlayacağı öğrenildi.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, artık yolcular, 125 mililitre yerine 100 mililitre sıvı ve jel taşıyabilecek.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, artık yolcular, 125 mililitre yerine 100 mililitre sıvı ve jel taşıyabilecek.

İlaçlar ve sıvı bebek mamaları bu uygulamadan muaf tutulurken, yeni kurallar AB genelindeki tüm havalimanlarında geçerli olacağı açıklandı.

İlaçlar ve sıvı bebek mamaları bu uygulamadan muaf tutulurken, yeni kurallar AB genelindeki tüm havalimanlarında geçerli olacağı açıklandı.

Artık yolcuların, bu sıvı ve jel ürünleri uygun şişelere koyması ve tüm ürünleri maksimum hacmi 1 litre olan şeffaf plastik torba içerisinde paketlemesi gerekecek.

Artık yolcuların, bu sıvı ve jel ürünleri uygun şişelere koyması ve tüm ürünleri maksimum hacmi 1 litre olan şeffaf plastik torba içerisinde paketlemesi gerekecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın