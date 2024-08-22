Kulis Bilgisi Sızdı! Bu Meslek Grupları Yakın Takibe Alındı: Yeni Vergi Paketi Yolda

Yeni vergi paketi için çalışmalara hızlandırıldı. Kulislerde konuşulanlara baktığımızda bu güne kadar atılmamış adımların atılması bekleniyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; milyonlarca lira para kazanan, lüks evlerde oturan, lüks arabalara binip neredeyse hiç vergi ödemeyen gruplar yakın takibe alındı.