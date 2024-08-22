Kulis Bilgisi Sızdı! Bu Meslek Grupları Yakın Takibe Alındı: Yeni Vergi Paketi Yolda
Kulis Bilgisi Sızdı! Bu Meslek Grupları Yakın Takibe Alındı: Yeni Vergi Paketi Yolda
Yeni vergi paketi için çalışmalara hızlandırıldı. Kulislerde konuşulanlara baktığımızda bu güne kadar atılmamış adımların atılması bekleniyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; milyonlarca lira para kazanan, lüks evlerde oturan, lüks arabalara binip neredeyse hiç vergi ödemeyen gruplar yakın takibe alındı.
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Yeni vergi paketi daha yürürlüğe girmeden herkesi endişelendirdi. Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla beraber ikinci bir ekonomi paketinin gündeme gelmesi bekleniyor.
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Sabah gazetesine konuşan AK Parti kurmayları, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak bir sisteme mutlaka kuracağız. Kayıt dışılığa son vereceğiz. Herkes kazandığının vergisini ödeyecek. Yeni yasa teklifinde buna dönük önlemler olacak. Bakıyorsunuz milyonlarca liralık bir arabaya biniyor. Lüks içinde bir hayatı var ama vergi ödemiyor. Bu grupları tek tek inceliyoruz. Sanatçı, sporcu, kuyumcu ya da başka gruplar ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Onların kayıt dışılığının önüne geçilecek" dedi.
Vergideki kayıt dışılığını önlemek için her türlü adımın atılacağı gündeme getirilirken, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak" gibi bir düzenlemenin getirileceği konuşuluyor.
Bu kapsamda çok kazanan meslek grupları yakın takibe alınmış oldu. Milyonlarca lira para kazanan, lüks evlerde oturan, lüks arabalara binip neredeyse hiç vergi ödemeyen çeşitli meslek grupları mercek altına alındı. Bu çok kazanan grupların asgari oranda bir vergi ödemelerini sağlayacak düzenlemelerin teklifte yer alması için çalışıldığı öğrenildi.
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