Bir Çocuğu Darbeden 6 Çocuk Tutuklandı: Akran Zorbalığının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bir Çocuğu Darbeden 6 Çocuk Tutuklandı: Akran Zorbalığının Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşları 12 ila 17 arasında değişen 8 çocuk, 16 yaşındaki çocuğu darbetti. Gözaltına alınan 8 çocuktan 6'sı tutuklanırken, akran zorbalığının görüntüleri ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyükçekmece'de meydana gelen olayda, yaşları 12 ile 17 arasındaki 8 çocuk, 16 yaşındaki M.A.Z isimli çocuğu tekme, tokat ve yumruklarla darbetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı belirlenen 8 çocuğu gözaltına aldı. Çocuklardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın