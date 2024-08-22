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Bir Çocuğu Darbeden 6 Çocuk Tutuklandı: Akran Zorbalığının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bir Çocuğu Darbeden 6 Çocuk Tutuklandı: Akran Zorbalığının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 07:52

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşları 12 ila 17 arasında değişen 8 çocuk, 16 yaşındaki çocuğu darbetti. Gözaltına alınan 8 çocuktan 6'sı tutuklanırken, akran zorbalığının görüntüleri ortaya çıktı.

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Büyükçekmece'de meydana gelen olayda, yaşları 12 ile 17 arasındaki 8 çocuk, 16 yaşındaki M.A.Z isimli çocuğu tekme, tokat ve yumruklarla darbetti.

Büyükçekmece'de meydana gelen olayda, yaşları 12 ile 17 arasındaki 8 çocuk, 16 yaşındaki M.A.Z isimli çocuğu tekme, tokat ve yumruklarla darbetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı belirlenen 8 çocuğu gözaltına aldı. Çocuklardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı belirlenen 8 çocuğu gözaltına aldı. Çocuklardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte o anlar:

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