Henüz 16 Yaşındaydı: Sosyal Medyada Paylaştığı Fotoğraf Yüzünden Öldürüldü
Henüz 16 Yaşındaydı: Sosyal Medyada Paylaştığı Fotoğraf Yüzünden Öldürüldü
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 16 yaşındaki Emir Koçhan 'Ayazağa kedileri geliyorum' yazısının yer aldığı duvarın önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Koçhan bu paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü.
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İstanbul Sarıyer'de yaşayan ve henüz 16 yaşında olan bir genç, feci şekilde darbedilerek öldürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde Emir Koçhan, arkadaşları ile birlikte ‘Ayazağa kedileri geliyor’ şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde fotoğraf çekinerek sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşımın altına gelen yorumlardan sonra büyük bir tartışma çıktı.
Olaydan bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi’ne giden Emir Koçhan, karşısında tartıştığı insanları gördü. Aralarında yine bir tartışma çıktı. Kalabalık grup tarafından darbedilen Emir Koçhan baygınlık geçirdi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Koçhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan, salı günü yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Acılı baba Sedat Koçhan, “Bana telefon geldi hastanede diye. Hastaneye gittiğimde entübe edilmişti çocuğum. O anda kriz falan geçirdim. Savcılık, polis hepsi çalışıyor. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Arkadaşlarıyla gidiyorlar beş kişi, diğer dört arkadaşını tutuyorlar. Müsaade etmiyorlar yardım etsin diye. Belli bir çete gibi bir grup, çocuğu ortaya almışlar. Darbediliyor, katliam yapılmış sadece, başka diyecek bir şey bulamıyorum. Lise 3’e geçmişti, 16 yaşına da yeni girmişti. İçlerinde yaşları büyük olanlar da var, küçük olanı tehdit etmişler söylemeyeceksin diye. Motordan düştüğünü, kendiliğinden böyle olduğunu söyleyeceksiniz demişler" dedi.
Olaya ilişkin görüntüler:
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