Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: 12 Şirketin Hisselerinin Tamamı Varlık Fonu'na Aktarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: 12 Şirketin Hisselerinin Tamamı Varlık Fonu'na Aktarıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile 12 şirketin hisselerinin tamamı Varlık Fonu'na aktarıldı.
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Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Hissleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarılanların arasında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu görüldü. Karar, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.
İşte hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan şirketler:
İşte o karar:
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