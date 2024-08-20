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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: 12 Şirketin Hisselerinin Tamamı Varlık Fonu'na Aktarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: 12 Şirketin Hisselerinin Tamamı Varlık Fonu'na Aktarıldı

Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 07:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile 12 şirketin hisselerinin tamamı Varlık Fonu'na aktarıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hissleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarılanların arasında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu görüldü. Karar, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.

Hissleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarılanların arasında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu görüldü. Karar, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.

İşte hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan şirketler:

İşte hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan şirketler:

Koza-İpek Holding Anonim Şirketi,

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi,

ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi,

ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi,

ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi,

REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi,

Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi,

Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi,

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,

Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi,

Koza Ipek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi.

İşte o karar:

İşte o karar:
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