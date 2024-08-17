Neler Oluyor? Göl Fokur Fokur Kaynıyor: Eğirdir Gölü'nde Metan Gazı Yangını Çıktı
Neler Oluyor? Göl Fokur Fokur Kaynıyor: Eğirdir Gölü'nde Metan Gazı Yangını Çıktı
Isparta'daki Eğirdir Gölü'nden ürkütücü görüntüler geldi. Meydana gelen metan gazı yangını nedeniyle Eğirdir Gölü'nden dumanlar yükseldi ve fokur fokur kaynadı.
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Türkiye alevlere teslim olmuşken, Isparta'dan dikkat çeken görüntüler geldi.
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Eğirdir Gölü'nün kuzey kesiminde yer alan Gelendost bölgesinde, metan gazı dumanı görüntülendi. Bu olay sonrası Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, gölün kuzey kesiminin metan gazı yatağına dönüştüğünü açıkladı.
Gölden yükselen dumanın nedenini açıklayan Dr. Erol Kesici, “Gölün kuzey kısmı adeta metan gazı yatağına dönüşmüş" dedi.
Son olarak Dr. Kesici, “Bu sazlıkla kaplı kesim 2-3 yıl öncesi tamamen suyla kaplıydı. Şimdi günlerdir bu sazlıklar, kirlilik sonucunda dip çamurunda oluşan ve buradan çıkan metan gazı nedeniyle sürekli yanmakta. Tıpkı birçok çöplükte yaşanan metan gazı yangınları gibi. Bataklık nedeniyle buraya ulaşmak çok zor ve tehlikeli. Dozer vb. ağır iş makineleriyle setler oluşturulsa da gaz çıkışı devam etmekte ve yanmakta. Önceki yıllarda da göl içinde fokurdama şeklinde, göl kıyısında ise bu tür yanmalarla devam etmekteydi" diye belirtti.
İşte o anlar:
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