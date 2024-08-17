Türkiye Alevlere Teslim Oldu! 15 Eylül'e Kadar Alarm Verildi: İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa Yanıyor

''- Altı tane aktif yangın var. Aydın Didim ve İzmir Ödemiş kontrol altında.

- Bolu Göynük de müdahale zorlukla yürüyor. Bir süre böyle devam edecek.

- Karabük Ovacık yangınının da enerjisi sönmüş durumda.

- İzmir'de yangının enerjisi düştü. Yamanlar yangınında etkilenen alan bin 600 hektar civarında.

- Muğla Milas'ta da enerji düştü. Gün içerisinde güzel bir haber verebileceğiz.

- Aydın Bozdoğanlar yangını çok kısa sürede yayıldı. Yangının yayılma gidişatı tutuldu. Yangın kendisini tekrar kuvvetlendirmek istiyor.

- Artık öyle bir hale geldik ki belli bir seviyenin altındaki yangınları söylemiyorum. Organize kötülükle mücadele ediyoruz. Uluslararası çağrılar var bu panik oluşturmak için yapılıyor. Başka tarihler ve ülkelerdeki yangınlar İzmir yangını gibi servis edildi.

- Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız. Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor.

- İnsanları galeyana getirecek doğru olmayan şeylerden kaçınalım.''