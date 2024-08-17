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Türkiye Alevlere Teslim Oldu! 15 Eylül'e Kadar Alarm Verildi: İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa Yanıyor

Türkiye Alevlere Teslim Oldu! 15 Eylül'e Kadar Alarm Verildi: İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa Yanıyor

İzmir Manisa yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.08.2024 - 11:03

Türkiye alevlere teslim oldu. Özellikle de dünden bu yana pek çok şehirden yeni yangın haberleri geldi. İzmir, Bolu ve Aydın alevlerin en çok yayıldığı, zarar verdiği yerlerdi.  İzmir'de alevlerle mücadelede üçüncü güne girilirken Manisa'da ise yangına müdahalede 4 gün geride kaldı. Ekipler, Bolu, Aydın ve Muğla'da da havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. 

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son yaptığı açıklamada, "72 yangın vardı, şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış durumda. 6 aktif yangın var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son yaptığı açıklamada, "72 yangın vardı, şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış durumda. 6 aktif yangın var" dedi.

İzmir'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin son bilgileri verdi. Yumaklı, şunları söyledi:

İzmir'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin son bilgileri verdi. Yumaklı, şunları söyledi:

''- Altı tane aktif yangın var. Aydın Didim ve İzmir Ödemiş kontrol altında.

- Bolu Göynük de müdahale zorlukla yürüyor. Bir süre böyle devam edecek.

- Karabük Ovacık yangınının da enerjisi sönmüş durumda. 

- İzmir'de yangının enerjisi düştü. Yamanlar yangınında etkilenen alan bin 600 hektar civarında. 

- Muğla Milas'ta da enerji düştü. Gün içerisinde güzel bir haber verebileceğiz.

- Aydın Bozdoğanlar yangını çok kısa sürede yayıldı. Yangının yayılma gidişatı tutuldu. Yangın kendisini tekrar kuvvetlendirmek istiyor. 

- Artık öyle bir hale geldik ki belli bir seviyenin altındaki yangınları söylemiyorum. Organize kötülükle mücadele ediyoruz. Uluslararası çağrılar var bu panik oluşturmak için yapılıyor. Başka tarihler ve ülkelerdeki yangınlar İzmir yangını gibi servis edildi.

- Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız. Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor. 

- İnsanları galeyana getirecek doğru olmayan şeylerden kaçınalım.''

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 14 Ağustos saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı.Havanın kararmasıyla yangına dün sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.Boyalı Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı.

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 14 Ağustos saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı.Havanın kararmasıyla yangına dün sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.Boyalı Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı.

Yangına müdahale, dün 3'üncü günde de sürdü. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerine ulaştı. Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Kale Mahallesi'nde bazı evler tamamen yandı.

Yangına müdahale, dün 3'üncü günde de sürdü. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerine ulaştı. Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Kale Mahallesi'nde bazı evler tamamen yandı.
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Yangınla mücadelede bugün 4'üncü güne girildi. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde devam eden yangınlara müdahale, 7 uçak, 18 helikopter, 61 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 7 ilk müdahale yer ekibi, 50 teknik eleman olmak üzere 500 personel ile devam ediyor.

Yangınla mücadelede bugün 4'üncü güne girildi. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde devam eden yangınlara müdahale, 7 uçak, 18 helikopter, 61 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 7 ilk müdahale yer ekibi, 50 teknik eleman olmak üzere 500 personel ile devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Alhisar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü. Alevlere 8 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor. Rüzgara ve arazinin sarp olmasına rağmen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Alhisar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü. Alevlere 8 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor. Rüzgara ve arazinin sarp olmasına rağmen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Muğla Milas’ta ise çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, ekipler yangının büyümesini engellemek için yoğun mücadele veriyor. Yangın bölgesine yakın alanda zeytin ağaçları olduğunu söyleyen çiftçi Yüksel Karaca da "Vallahi ciğerimiz yandı. Yandık, yandık bitti abi, çok kötü olduk. Hele şu canlılar, dağlar yok oldu. Ben 55 yaşındayım, bildim bileli bu çamlar burada. Bir daha ne zaman gelecek bu ağaç? Burada zeytinliklerimiz var, yangın geldi yanaştı zaten" diye konuştu.

Muğla Milas’ta ise çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, ekipler yangının büyümesini engellemek için yoğun mücadele veriyor. Yangın bölgesine yakın alanda zeytin ağaçları olduğunu söyleyen çiftçi Yüksel Karaca da "Vallahi ciğerimiz yandı. Yandık, yandık bitti abi, çok kötü olduk. Hele şu canlılar, dağlar yok oldu. Ben 55 yaşındayım, bildim bileli bu çamlar burada. Bir daha ne zaman gelecek bu ağaç? Burada zeytinliklerimiz var, yangın geldi yanaştı zaten" diye konuştu.

Bolu’nun Göynük ilçesindeki orman yangını da iki gündür devam ederken, havadan müdahaleye sabaha kadar ara verildi. Yangına karadan müdahale sürüyor. Trafiğe kapalı olan Göynük- Nallıhan yolunda ise yalnızca görevli ve yardım götürmek isteyen araçların geçişine izin veriliyor.

Bolu’nun Göynük ilçesindeki orman yangını da iki gündür devam ederken, havadan müdahaleye sabaha kadar ara verildi. Yangına karadan müdahale sürüyor. Trafiğe kapalı olan Göynük- Nallıhan yolunda ise yalnızca görevli ve yardım götürmek isteyen araçların geçişine izin veriliyor.
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