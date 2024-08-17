6 Kişi Gözaltına Alındı, 3 Kişi de Aranıyor: Bakan, Yangınların Çıkış Nedenini Açıkladı
6 Kişi Gözaltına Alındı, 3 Kişi de Aranıyor: Bakan, Yangınların Çıkış Nedenini Açıkladı
Türkiye genelinde 72 yangının çıktığını, bunlardan sadece 45'inin kontrol altında alındığını, 27'sine ise müdahalenin devam ettiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıkaya’da başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının çıkış nedenini açıkladı.
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Dün yurdun dört bir yanında yangın çıktı. Bu yangınlardan bazıları kontrol altına alınırken, bazıları ise daha da büyüdü.
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Bolu'da da anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını ve rüzgar nedeniyle çok hızlı yayıldığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,"Bu yangını çıkartanlar daha doğrusu başlatanlar gözaltında şu anda" dedi.
Karşıyaka'da dün saat 10.14'te başka bir yangın çıktığını kaydeden Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle devam etti: "Her iki yangın da orman alanında başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yapmış oldukları, yakmış oldukları bir ateşten maalesef. Birbirine yakın devam eden bu yangınlara 5 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel sevk ettik. Burada özellikle Yamanlar mevkisinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi, bir evin de çatısına isabet eden bir ateş parçası sebebiyle yangın çıktı ancak itfaiye tarafından söndürüldü."
İzmir Ödemiş'te ise sigara nedeniyle yangın çıktığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Arkadaşlarımız gerekli tedbirlerini aldılar. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek herhangi bir unsur yok burada. Üçüncü yangın İzmir Ödemiş'te Beydağı'nda iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın maalesef. Bunlar da gözaltına alındı" diye konuştu.
Aydın'ın Didim ilçesindeki yangının kırsal alanda başlayıp ormana yayıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, İzmir'deki yangını çıkaran 3 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini, İzmir Ödemiş'te 2, Bolu'da 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
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