6 Kişi Gözaltına Alındı, 3 Kişi de Aranıyor: Bakan, Yangınların Çıkış Nedenini Açıkladı

Türkiye genelinde 72 yangının çıktığını, bunlardan sadece 45'inin kontrol altında alındığını, 27'sine ise müdahalenin devam ettiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıkaya’da başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının çıkış nedenini açıkladı.