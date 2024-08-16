Köpekler Ölü Bulundu, 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı
Köpekler Ölü Bulundu, 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı
Edirne'nin Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuştu. Bu olay sonrası Jandarma Suç Araştırma timlerinin yaptıkları çalışma sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı. Ancak şüphelilere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
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Yurdun dört bir yanından hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı. Bir haber de Edirne'den geldi.
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Uzunköprü Belediyesi, çöp depolama alanında çuvalların içerisine konulmuş halde yaklaşık 15 sahipsiz köpeğin cansız bedenlerini buldu. Bunun üzerine yakalanan 4 şüpheli savcılıktaki ifadeleri sonrası kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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