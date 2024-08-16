Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Köpekler Ölü Bulundu, 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Köpekler Ölü Bulundu, 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Edirne Köpek Katliamı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.08.2024 - 23:08

Edirne'nin Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuştu. Bu olay sonrası Jandarma Suç Araştırma timlerinin yaptıkları çalışma sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı. Ancak şüphelilere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yurdun dört bir yanından hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı. Bir haber de Edirne'den geldi.

Yurdun dört bir yanından hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı. Bir haber de Edirne'den geldi.

Uzunköprü Belediyesi, çöp depolama alanında çuvalların içerisine konulmuş halde yaklaşık 15 sahipsiz köpeğin cansız bedenlerini buldu. Bunun üzerine yakalanan 4 şüpheli savcılıktaki ifadeleri sonrası kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uzunköprü Belediyesi, çöp depolama alanında çuvalların içerisine konulmuş halde yaklaşık 15 sahipsiz köpeğin cansız bedenlerini buldu. Bunun üzerine yakalanan 4 şüpheli savcılıktaki ifadeleri sonrası kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
14
12
6
6
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın