Köpekler Ölü Bulundu, 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Edirne'nin Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuştu. Bu olay sonrası Jandarma Suç Araştırma timlerinin yaptıkları çalışma sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı. Ancak şüphelilere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.