14 Ağustos'ta Başlayan Yangın Söndürülemedi, Mahalleler Yok Oldu
14 Ağustos'ta Başlayan Yangın Söndürülemedi, Mahalleler Yok Oldu
14 Ağustos'ta Manisa'da başlayan yangın halen devam ediyor. Bölgede 6 mahalle tahliye edildi.
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Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ederken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Gördes'ten Salihli ilçesi sınırlarına ulaşan yangın, 418 personel, 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve emniyet ve jandarmanın 4 TOMA'sı ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bölgede Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi.
Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. Havadan dron ile görüntülenen yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.
Karayakup Mahallesi'nde mahalle camisi ile bazı iş yerleri de yandı.Karayakup Mahallesi Mezarlığı'nda mezarlar ve ağaçlar yangında hasar gördü.
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