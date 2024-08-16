AK Parti'li Alpay Özalan Meclis'teki İlk Kavgası Değil: Geçmişte de Milletvekillerine Saldırıda Bulunmuştu
AK Parti'li Alpay Özalan Meclis'teki İlk Kavgası Değil: Geçmişte de Milletvekillerine Saldırıda Bulunmuştu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün Can Atalay için olağanüstü toplandı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde AK Partili milletvekillerine yönelik ifadeleri sonrası AK Partili Alpay Özalan, Şık'a yumruk attı. Bu olay sonrası gerginliğin daha da artmasıyla gözler AK Partili Alpay Özalan çevrildi. Meclis'te yine bir kavga ve kavganın başrolü yine AK Partili Alpay Özalan oldu.
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Attığı yumruklarla adından sıkça söz ettiren eski milli futbolcu AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, geçmişte de Meclis’te milletvekillerine saldırıda bulunmuştu.
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Özalan'ın geçmişte adının geçtiği kavgalara bakmadan önce bugüne gelelim. AYM'nin tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere olağanüstü toplandı. TİP'li İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sonrası Meclis'te kavga çıktı. Oturuma üç kez ara verildi. Ahmet Şık'ın yeniden konuşmak üzere kürsüde sözü aldığı sırada başını Alpay Özalan'ın çektiği bir grup AK Parti'li milletvekili Şık'a saldırdı. DEM Parti'li Gülistan Koçyiğit olay anında yaralandı.
Eski futbolcu ve AK Partili vekil Alpay Özalan'ın, geçmişine baktığımızda Meclis'teki ilk kavgasını bugün yaşamadığını fark ediyoruz. 8 Aralık 2021 yılında TBMM'deki İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan CHP Lideri Özgür Özel, "Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini alkışlatma çakallığına kapılmayın" sözlerini kullanmıştı. Bu söz üzerine Alpay, Özel'in üzerine yürümüştü. Alpay ayrıca CHP’li vekillere saldırmıştı.
17 Mart 2021 tarihinde attığı bir tweetten dolayı milletvekilliği düşürülen HDP (şimdiki ismi DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zorla Meclis Genel Kurulu'ndan çıkarmak istemişti. O gün TBMM’de HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’n hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı okunmuştu. Vekilliği düşen Gergerlioğlu, “Milletimin bağrındayım, hiçbir yere gitmiyorum” diyerek Meclis Genel Kurulu’ndan çıkmayacağını söyledi. Meclis Başkanlığı görevini yürüten Celal Adan, Gergerlioğlu’nun Genel Kurul dışına çıkmaması üzerine Meclis İdari Amirlerini göreve çağırdı.
Meclis idari amirleri AK Partili Alpay Özalan ve Ali Şahin ile MHP’li Erkan Haberal HDP sıralarına yöneldi. AK Partili Alpay Özalan, HDP’li Gergerlioğlu’nun yakasına yapışarak dışarı almaya çalıştı. Ayrıca HDP’li vekillere de saldırıda bulunmuştu.
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