Genç Kadına Arabayla Çarpıp Kaçmıştı: 31 Suç Kaydı Bulunan Furkan Dağlı Tutuklandı
Genç Kadına Arabayla Çarpıp Kaçmıştı: 31 Suç Kaydı Bulunan Furkan Dağlı Tutuklandı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde ciple, yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp kaçan sürücü Furkan Dağlı, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Tepkiler üzerine tekrardan gözaltına alınan Dağlı, kasten yaralama suçundan tutuklandı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizmci ve otel sahibi olduğu ortaya çıkmıştı.
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Edinilen bilgiye göre, kaza, 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sıralarında Fulya Deresi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan Dağlı direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı’ya çarparak devrildi.Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Furkan D, 4 saat sonra Çerkezköy’de yakalandı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizimci ve otel sahibi olduğu öğrenildi.
Ancak serbest bırakıldı. Kararın tepki çekmesi üzerine yeniden gözaltına alınan Dağlı, tutuklandı.
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