50 Suç Kaydı Bulunuyordu! 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahsın Cinsiyetini Değiştirdiği Ortaya Çıktı
50 Suç Kaydı Bulunuyordu! 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahsın Cinsiyetini Değiştirdiği Ortaya Çıktı
Dolandırıcılıktan 50 suç kaydı olan ve hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fırat Sedat Y'nin cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.
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Jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiye yönelik operasyon düzenledi.
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Edinilen bilgiye göre, Antalya başta olmak üzere birçok il ve ilçede dolandırıcılık nedeniyle hakkında 50 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Yıldırım’ın Marmaris’te olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alınan Fırat Sedat Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin bir süre önce cinsiyet değiştirip bu ismi aldığı, önceki adının ise Hülya Y. olduğu ortaya çıktı.
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ulan nasıl olmuş bu kadındı erkek mi olmuş? nasıl ya her gün bir fıkra yemin ederim aranan biri nasıl cinsiyet değiştiriyor meksikadan beter oldu ülke :D
yeni kimliği falan nasıl almış?
Bu nasıl ortaya çıktı peki ? İşin içinden çıkamadım 🤯😅😅