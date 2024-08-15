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50 Suç Kaydı Bulunuyordu! 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahsın Cinsiyetini Değiştirdiği Ortaya Çıktı

50 Suç Kaydı Bulunuyordu! 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahsın Cinsiyetini Değiştirdiği Ortaya Çıktı

Muğla Polis Dolandırıcılık
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.08.2024 - 15:42

Dolandırıcılıktan 50 suç kaydı olan ve hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fırat Sedat Y'nin cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı. 

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Jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya başta olmak üzere birçok il ve ilçede dolandırıcılık nedeniyle hakkında 50 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Yıldırım’ın Marmaris’te olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya başta olmak üzere birçok il ve ilçede dolandırıcılık nedeniyle hakkında 50 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Yıldırım’ın Marmaris’te olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alınan Fırat Sedat Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin bir süre önce cinsiyet değiştirip bu ismi aldığı, önceki adının ise Hülya Y. olduğu ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alınan Fırat Sedat Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin bir süre önce cinsiyet değiştirip bu ismi aldığı, önceki adının ise Hülya Y. olduğu ortaya çıktı.
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Yunus

ulan nasıl olmuş bu kadındı erkek mi olmuş? nasıl ya her gün bir fıkra yemin ederim aranan biri nasıl cinsiyet değiştiriyor meksikadan beter oldu ülke :D

site sakini

yeni kimliği falan nasıl almış?

ömer

Bu nasıl ortaya çıktı peki ? İşin içinden çıkamadım 🤯😅😅