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Japonya'da Kırmızı Alarm Verildi: 497 Uçuş Birden İptal Edildi

Japonya'da Kırmızı Alarm Verildi: 497 Uçuş Birden İptal Edildi

Japonya Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.08.2024 - 10:39

Japonya'da etkili olması beklenen Ampil Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verildi. Bu nedenle de ülkede en az 497 uçuş iptal edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Japonya’nın Kanto ile Tohoku bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde etkisini göstermesi beklenen Ampil Tayfunu, yetkilileri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Japonya’nın Kanto ile Tohoku bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde etkisini göstermesi beklenen Ampil Tayfunu, yetkilileri harekete geçirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), şiddetli yağış ve fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Uyarı sonrası en az 497 uçuş iptal edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), şiddetli yağış ve fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Uyarı sonrası en az 497 uçuş iptal edildi.

Havayolu firmaları daha fazla uçuşun iptal edilebileceği konusunda uyarılarda bulunurken, bir açıklamada Demiryolu işletmecisinden geldi. Demiryolu işletmecisi Central Japan Railway ise Tohoku, Joetsu, Hokuriku ve Yamagata hızlı tren hatlarındaki seferlerin yarın kısmen askıya alındığını duyurdu.

Havayolu firmaları daha fazla uçuşun iptal edilebileceği konusunda uyarılarda bulunurken, bir açıklamada Demiryolu işletmecisinden geldi. Demiryolu işletmecisi Central Japan Railway ise Tohoku, Joetsu, Hokuriku ve Yamagata hızlı tren hatlarındaki seferlerin yarın kısmen askıya alındığını duyurdu.
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