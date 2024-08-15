Estetik Operasyonlar Her Zaman Güzelleştirmiyor! Estetik Yaptırdı Kâbusu Yaşadı: Doktor Sahte Çıktı
Estetik Operasyonlar Her Zaman Güzelleştirmiyor! Estetik Yaptırdı Kâbusu Yaşadı: Doktor Sahte Çıktı
Estetik operasyonları her zaman güzelleştirmiyor. Bazen faciayla da sonuçlanabiliyor. Show TV'nin haberine göre, Ünlü makyaj sanatçısı Arzu Yurter, yüzüne 'Hollywood yanağı' yaptırmak istedi. Ancak kâbusu yaşadı. Yurter'in açtığı davada sona gelindi. Doktorun diploması sahte çıkarken, kliniğin de ruhsatının olmadığı öğrenildi.
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Güzelleşmek isteyen makyaj sanatçısı Arzu Yurter'in başına gelmeyen kalmadı. Yüzüne "Hollywood yanağı" yaptırmak isteyen Arzu Yurter, pişman oldu. Yanlış uygulama yüzünden operasyon faciaya dönüştü.
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Operasyonu yapan doktorun diplomasının olmadığı öğrenilirken, Arzu Yurter yaşadıklarını Show TV'ye anlattı. Yurter, yüzüne enjekte edilen kimyasal maddeler yüzünden lenf bezlerinin tıkandığını ve sesinin bu yüzden kısıldığını söyledi.
Doktoru ve kliniği Cimer'e şikayet eden Yurter, doktorun Tabipler Odası'na kaydının olmadığı ve sözde estetik merkezinin de aslında bir klinik olmadığı ortaya çıktı. O sahte doktora mahkeme, 'taksirle yaralama' suçundan dolayı 35 bin lira cezaya çarptırılırken, sahte doktor ayrıca 3 yıl 4 ay da hapis cezası aldı.
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