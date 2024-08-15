Estetik Operasyonlar Her Zaman Güzelleştirmiyor! Estetik Yaptırdı Kâbusu Yaşadı: Doktor Sahte Çıktı

Estetik operasyonları her zaman güzelleştirmiyor. Bazen faciayla da sonuçlanabiliyor. Show TV'nin haberine göre, Ünlü makyaj sanatçısı Arzu Yurter, yüzüne 'Hollywood yanağı' yaptırmak istedi. Ancak kâbusu yaşadı. Yurter'in açtığı davada sona gelindi. Doktorun diploması sahte çıkarken, kliniğin de ruhsatının olmadığı öğrenildi.