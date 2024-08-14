Fatih Altaylı İktidarı Topa Tuttu: 'Kızılay Eski Başkanlarının Adam Öldürmüş Çocukları Tutuksuz Yargılanıyor'
Fatih Altaylı İktidarı Topa Tuttu: 'Kızılay Eski Başkanlarının Adam Öldürmüş Çocukları Tutuksuz Yargılanıyor'
Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında iktidara yüklendi. Altaylı, sokak röportajında yaptığı açıklamalar nedeniyle bir yurttaşın tutuklanmasını sert bir dille eleştirdi.
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Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü yazısında 9 Temmuz'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne sebebiyet veren eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını hatırlattı.
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Fatih Altaylı yazısının devamında ise şunları söyledi:
“Dilruba K’nın sözleri en fazla hakaret olarak yargılanabilir. Bunun da cezası belli. Birkaç ay hapis cezası alır. İlk suçu olduğu için kararın açıklanması ertelenir. Erteleme istenmese bile birkaç ay hapis cezası yatılmadığı için ceza yatmaz. Zaten bu kadar düşük ceza istenecek bir suç için de tutuklama falan olmaz. Katiller, Kızılay eski başkanlarının adam öldürmüş çocukları tutuksuz yargılanırken, kime söylendiği belirsiz bir hakaret suçundan dolayı kimse tutuklanmaz. Abuk ve hatta belki de hukuken ahlaksızca olan dava açılması değil, tutuklama kararı verilmesidir. Bu kararlar Türk milleti adına verilmiş olamaz, vicdani olamaz. Olsa olsa veren açısından ayıp olur.”
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