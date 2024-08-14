Atatürk'ün Süt Kardeşi ile Mektupları Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: İlk Mektuplaşma 1916'da

Saime Hanım'ın mektubundaki ifadelerine göre, eğitimli bir kadın olduğu ve çocuklarını dönemin önde gelen okullarında okuttuğu anlaşılıyor.

Saime Hanım ve Mustafa Kemal Paşa'nın 1916'daki mektuplaşmadan sonra bir araya geldiklerine dair bilgi ya da belge bulunmamakla birlikte tekrar temas kurdukları makalenin öngörüleri arasında bulunuyor.

Makalede atıfta bulunulan Dr. Ali Güler'in 'Benim Ailem' isimli kitabındaki bilgiye göre, aile fertlerine ve yakın çevresine maddi yardımda bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın süt kardeşi Saime Hanım'a 1923'te 100 lira para yardımında bulunduğu görülüyor.

Eldeki belgeler ışığında süt kardeşlerin temasının bununla sınırlı olduğu görülen makalede, 1923'ten Atatürk'ün vefatına kadar geçen sürede görüştükleri ya da haberleşmiş olduklarına dair bir bilgi ya da kayıt bulunmuyor.