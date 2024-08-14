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Hanımcılık Kervanına Katıldı: Mark Zuckerberg Eşinin Heykelini Yaptırdı

Hanımcılık Kervanına Katıldı: Mark Zuckerberg Eşinin Heykelini Yaptırdı

Facebook Instagram Mark Zuckerberg
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 10:25

Ünlü milyarder ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla'nın heykelini yaptırdı. Böylelikle Zuckerberg, hanımcılık kervanına katılmış oldu. 

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Ünlü girişimci Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşinin heykelini yaptırdı.

Ünlü girişimci Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşinin heykelini yaptırdı.

Instagram, Facebook, WhatsApp ve Threads’in çatı şirketi olarak bilinen Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya hesabında heykelinin yanında poz veren eşini paylaştı.

Instagram, Facebook, WhatsApp ve Threads’in çatı şirketi olarak bilinen Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya hesabında heykelinin yanında poz veren eşini paylaştı.

Heykelin Daniel Arsham tarafından yapıldığı öğrenilirken, Chan rüzgarda savrulan gümüş bir giysi içinde tasvir edildi. Zuckerberg paylaşımında "Eşinin heykelini yapma geleneğini geri getiriyoruz" notunu düştü.

Heykelin Daniel Arsham tarafından yapıldığı öğrenilirken, Chan rüzgarda savrulan gümüş bir giysi içinde tasvir edildi. Zuckerberg paylaşımında "Eşinin heykelini yapma geleneğini geri getiriyoruz" notunu düştü.

3 çocuk annesi Priscilla Chan de heykelini "Beni asla özlemeyeceksin" notuyla paylaştı.

3 çocuk annesi Priscilla Chan de heykelini "Beni asla özlemeyeceksin" notuyla paylaştı.

İşte o paylaşım:

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